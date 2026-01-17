Free étoffe son catalogue cinéma avec une nouvelle vague de films gratuits pour tout le monde

Une nouvelle sélection éclectique, toujours gratuite pour tous, le service AVOD Free Ciné s’enrichit de films mêlant action, aventure, thriller et cinéma grand public.

La plateforme de streaming gratuite Free Ciné, accessible gratuitement via Free TV sur les Freebox mais aussi sur de nombreux écrans pour tous les non-abonnés, accueille une nouvelle sélection de films mêlant blockbusters, cinéma d’aventure, thrillers et œuvres plus sombres. Une mise à jour qui confirme la volonté de Free de renforcer son offre cinéma sans surcoût pour les utilisateurs, bien aidé par les chaînes FAST qu’ils distribuent désormais.

Des films grand public et des succès internationaux

Parmi les nouveautés visibles actuellement dans la sélection Free Ciné, plusieurs titres bien connus du grand public font leur apparition, à commencer par 2 Guns, film d’action porté par Denzel Washington et Mark Wahlberg, ou encore SOS Fantômes 2, suite culte de la saga des années 80.

Les amateurs de science-fiction et d’aventure pourront également retrouver After Earth, avec Will Smith et Jaden Smith, tandis que le cinéma familial est représenté par Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne, réalisé par Steven Spielberg et produit par Peter Jackson.

Drames, thrillers et ambiance plus sombre

Free Ciné enrichit aussi son catalogue avec des œuvres au ton plus grave. Redemption, Duel au sommet ou encore Haute Tension viennent renforcer la section thriller et suspense de la plateforme. Les amateurs de cinéma sombre et oppressant pourront quant à eux découvrir ou redécouvrir L’Œil du mal et L’Enfer sous terre, deux films classés dans les catégories action et horreur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox