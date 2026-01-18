Un bug WiFi important touche des abonnés Livebox avec les iPhone 17, Orange confirme et propose une solution temporaire

Les Livebox 5 et certaines Livebox 4 sont concernées. Désactiver l’IPv6 permet de retrouver des débits décents en attendant le déploiement d’un correctif.

Un dysfonctionnement WiFi significatif affecte actuellement certains abonnés Orange équipés d’un iPhone 17, révèle MacGeneration. L’opérateur reconnaît des débits anormalement faibles, de l’ordre de 50 Mb/s, lorsque les iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air sont connectés à une Livebox 5 ou à certaines Livebox 4 fabriquées par Sercomm, celles produites par Sagemcom ne sont pas concernées. Du côté d’Apple, les modèles impactés ont en commun l’utilisation de la nouvelle puce réseau N1.

En attendant un correctif définitif, Orange propose une solution temporaire. La désactivation du protocole IPv6 dans les paramètres avancés de la Livebox permet de rétablir des débits Wi-Fi conformes aux performances attendues. L’opérateur précise toutefois que cette manipulation peut entraîner des limitations avec certains objets connectés. Orange indique enfin être en discussion avec Apple afin d’identifier précisément l’origine du bug et de déployer un correctif logiciel dans les prochaines semaines.

