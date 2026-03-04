Free Mobile : vous pouvez désormais précommander le tout nouvel iPhone 17e

Apple a présenté son dernier iPhone cette semaine, avec une version plus allégée et elle est désormais disponible en précommande chez Free Mobile.

Un iphone allégé mais toujours performant, telle est la promesse de l’iPhone 17e qui vient d’arriver en précommande chez l’opérateur de Xavier Niel. Vous pouvez d’ores et déjà le commander sur le site de Free Mobile, avec une livraison prévue à partir du 11 mars prochain, mais aussi une offre de remboursement de 50€ valable jusqu’au 10 mars prochain. Les deux versions (256 et 512 Go) sont disponibles, avec les trois coloris : noir, rose pastel et blanc.

iPhone 17e 256 Go : 759€ ou 219€ à la commande puis 18.99€/mois avec Free Flex.

Pour les abonnés Free Mobile : 139€ à la commande puis 21.99€/mois.

iPhone 17e 512 Go: 1009€ ou 379€ à la commande puis 21.99€/mois avec Free Flex.

Pour les abonnés Free Mobile : 259€ à la commande puis 26.99€/mois.

L’iPhone 17e vient enrichir la gamme iPhone 17 avec un modèle présenté comme plus accessible, tout en intégrant des composants de dernière génération. Il embarque la puce A19 gravée en 3 nanomètres, dotée d’un CPU 6 cœurs, d’un GPU 4 cœurs compatible ray tracing et d’un Neural Engine 16 cœurs optimisé pour l’intelligence artificielle. Il est également équipé du modem cellulaire C1X conçu par Apple, annoncé jusqu’à deux fois plus rapide que le C1 de l’iPhone 16e tout en consommant moins d’énergie. L’appareil dispose d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces protégé par le Ceramic Shield 2, d’une certification IP68 et d’un stockage de base de 256 Go. Compatible MagSafe et Qi2, il promet une autonomie d’une journée et une recharge rapide via USB-C.

Côté photo et vidéo, l’iPhone 17e intègre une caméra Fusion 48 MP avec téléobjectif 2x de qualité optique, permettant de capturer des clichés en 24 ou 48 MP, des portraits avec gestion avancée de la profondeur, ainsi que des images en mode Nuit et en HDR amélioré. Il filme en Dolby Vision 4K jusqu’à 60 images par seconde, avec prise en charge de l’audio spatial et de fonctions de traitement sonore comme la réduction du bruit du vent. L’appareil fonctionne sous iOS 26 et bénéficie des fonctions Apple Intelligence, dont la traduction en direct et le filtrage d’appels. En l’absence de réseau mobile ou Wi-Fi, il peut également utiliser les services par satellite d’Apple, notamment SOS d’urgence, Messages, Assistance routière et Localiser.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox