Le saviez-vous : le forfait 2€ de Free Mobile n’est pas si minimaliste, plusieurs options permettent aux abonnés d’aller plus loin

Souvent perçu comme un forfait très limité, l’offre à 2€ de Free Mobile cache pourtant plusieurs possibilités pour communiquer à l’étranger. Entre options dédiées et boosters payants, les abonnés peuvent continuer à utiliser leur ligne hors de France ou appeler l’international.

Un forfait minimaliste… mais pas totalement bloqué à l’international Avec ses 2 heures d’appels, SMS/MMS illimités et 50 Mo de data en France, le forfait 2€ de Free Mobile est avant tout conçu pour un usage basique. Mais contrairement à ce que beaucoup d’abonnés pensent, il n’est pas totalement limité à l’Hexagone. Depuis l’Europe et les DOM, les appels et SMS peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que depuis la France, dans la limite du forfait. L’enveloppe data reste toutefois très faible, ce qui peut rapidement limiter les usages. Pour aller plus loin, Free Mobile met à disposition plusieurs options permettant d’étendre les possibilités du forfait, notamment pour voyager ou communiquer avec l’étranger.

L’option Voyage pour utiliser sa ligne hors Europe

La première s’appelle l’option Voyage. Elle permet aux abonnés au forfait 2€ d’émettre et de recevoir des appels et des SMS depuis l’étranger et l’Outre-Mer hors Europe et DOM. Cette option doit être activée avant le départ depuis l’Espace Abonné Free Mobile, dans la rubrique Mon forfait > Mes options. Lors de la première activation, Free demande une avance sur consommation de 10€ par carte bancaire. Les communications réalisées à l’étranger sont alors déduites de cette avance puis facturées selon les tarifs indiqués dans la brochure tarifaire, la vigilance est donc de mise. L’opérateur recommande par ailleurs de désactiver les données mobiles pour éviter tout dépassement, sauf si l’abonné dispose d’un booster incluant de la data en itinérance.

L’option Internationale pour appeler l’étranger depuis la France

Free Mobile propose également l’option Internationale, distincte de l’option Voyage. Elle permet aux abonnés d’émettre des appels et d’envoyer des SMS depuis la France métropolitaine vers des numéros situés à l’étranger ou en Outre-Mer, lorsque ces destinations ne sont pas incluses dans le forfait. Là encore, les communications sont déduites de l’avance sur consommation puis facturées selon les tarifs internationaux de Free. Il faut don faire très attention.

Des boosters pour ajouter de la data, appels et SMS illimités en Europe et dans les DOM

Autre possibilité souvent méconnue : les boosters du forfait 2€. Free Mobile propose en effet plusieurs options payantes permettant d’augmenter les usages du forfait. Ces boosters peuvent notamment ajouter de la data utilisable en Europe et dans les DOM, ce qui permet de naviguer sur Internet lors d’un déplacement sans se limiter aux 50 Mo inclus par défaut. Par exemple, le booster 5Go actuellement proposé par l’opérateur permet de consommer 5 Go/mois depuis l’Europe, DOM avec appels, SMS illimités depuis Europe & DOM. Cette solution peut s’avérer pratique pour les abonnés qui voyagent occasionnellement tout en souhaitant conserver leur forfait 2€.

