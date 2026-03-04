Free TV, Freebox Pop S, frais offerts… voici la nouveauté Free qui a le plus marqué les abonnés en 2025

Selon notre dernier sondage Univers Freebox lancé le 26 novembre 2025, le lancement de Free TV arrive en tête des nouveautés marquantes de l’année chez l’opérateur. Certaines décisions commerciales ont également été saluées par les abonnés.

Des Freenautes ont voté. Dans notre dernier sondage Univers Freebox, qui a réuni 3 191 participants, une nouveauté se détache : le lancement de Free TV en octobre dernier, cité comme la meilleure évolution de l’année par 21 % des votants. Ce service, accessible gratuitement aux abonnés Freebox, Free Mobile, et aux non-abonnés via une offre gratuite ou payante, semble avoir marqué les esprits avec plus de 170 chaînes gratuites pour tous, une nouveauté digne de l’ADN de Free.

Juste derrière, le lancement de la Freebox Pop S en avril 2025 recueille 19 % des suffrages. Cette offre Internet seule, sans décodeur TV, a suscité un réel intérêt en proposant une formule plus simple et moins chère, en phase avec les attentes d’une partie des utilisateurs qui souhaitent se passer du triple-play classique. C’est surtout une réponse à l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom lancée quelques mois plus tôt et qui a elle trouvé son public au point de propulser le FAI en tête des recrutements.

Autre mesure appréciée : les frais de mise en service offerts pour les Freebox, cités par 17 % des participants. Une décision commerciale qui tranche avec la stratégie du yoyo de certains concurrents et qui reste très visible pour les consommateurs au moment de la souscription même s’il s’agit d’une gratuité sur demande, et à condition de conserver son numéro fixe de son ancien opérateur.

La Freebox Ultra spéciale Stranger Things n’a pas vraiment marqué

Plusieurs évolutions techniques et services viennent ensuite compléter le classement. L’utilisation de la bande 900 MHz en 4G chez Free Mobile obtient 14 % des votes, preuve que les améliorations de couverture et de qualité de réseau restent un sujet important pour les abonnés.

L’intégration du mVPN dans les forfaits Free Mobile ainsi que l’ouverture des migrations vers la Freebox Delta WiFi 6E recueillent chacun 7 % des suffrages, plutôt étonnant pour la 1ère nouveauté citée qui a été applaudie par la communauté lors de son lancement, un pourcentage plus élevé aurait été mérité. Ces nouveautés plus ciblées ont visiblement malgré tout trouvé leur public parmi les utilisateurs les plus attentifs aux fonctionnalités.

Derrière, plusieurs évolutions plus ponctuelles ferment la marche : le Chat de Mistral AI offert pendant un an aux abonnés Free Mobile (5 %), l’arrivée de nouvelles chaînes FAST comme RMC ou celles de Free Ciné (3 %), Disney+ enfin disponible sur la Freebox Révolution (3 %) ou encore la Freebox Ultra Édition spéciale Stranger Things (2 %) qui malgré sa vaste campagne de communication, ne semble pas avoir laisser une trace indélébile dans l’esprit des Freenautes.

Enfin, l’arrivée de nouveaux services SVOD comme Society+, Shadowz ou Paramount+ n’a recueilli qu’1 % des votes, signe que ces intégrations, bien que nombreuses, n’ont pas marqué autant les esprits que les évolutions structurantes de l’offre Free. Au final, ce sondage montre que les nouveautés les plus visibles pour les abonnés, services TV accessibles partout, nouvelles offres ou économies directes, restent celles qui marquent le plus, devant les évolutions plus techniques ou les enrichissements de catalogue.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox