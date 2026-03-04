Un opérateur mobile frappe fort en incluant pour la 1ère fois Ligue 1+ dans un forfait, et ce n’est pas celui que vous pensez

Lyca lance une opération séduction assumée en partenariat avec Ligue 1+. Pour cinq euros de plus que le pass mobile seul, les abonnés bénéficient d’un forfait 5G de 200 Go et d’un accès complet au championnat via leur mobile.

L’opérateur Lyca Mobile a officialisé mardi un partenariat avec LFP Media, devenant ainsi le premier MVNO en France à intégrer une offre Ligue 1+ dans un forfait mobile prépayé. Une initiative qui marque une offensive commerciale assumée, Lyca étant techniquement le 5e opérateur mobile du pays et ayant même montré des ambitions assez grandes, scrutant même les opportunités dans le cadre de la revente de SFR .

Depuis le 1er mars 2026, Lyca Mobile propose de suivre la Ligue 1 directement sur smartphone, sans multiplier les abonnements. L’opérateur s’est associé à LFP Media afin d’inclure la plateforme Ligue 1+, dédiée à la diffusion du championnat de France, dans un forfait prépayé facturé 19,99 euros pour 30 jours, avec le Pass Mobile permettant donc l’accès sur smartphone, tablette ou navigateur.

Une formule compétitive

Affiché à 19,99 euros par mois, le forfait inclut 200 Go de data 5G, les appels et SMS illimités en France, ainsi que le pass mobile Ligue1+. Chaque week-end, les abonnés peuvent regarder huit des neuf rencontres de Ligue 1 McDonald’s en direct, le neuvième match étant diffusé par beIN SPORTS, ainsi qu’une rencontre en différé. Des résumés, magazines et documentaires exclusifs complètent le dispositif.

À titre de comparaison, le pass mobile Ligue1+ est commercialisé seul au tarif de 19,99 euros par mois sans engagement. Pour cinq euros supplémentaires, l’abonné bénéficie donc d’un forfait 5G conséquent, reposant sur le réseau de Bouygues Telecom, partenaire de Lyca Mobile. A noter par ailleurs que Bouygues Telecom avait lui même lancé une offre en partenariat avec Ligue 1+ en novembre dernier. Du côté de Lyca, l’absence d’engagement permet par ailleurs d’interrompre l’abonnement à l’issue des 30 jours.

La souscription s’effectue principalement en ligne. Après l’achat, l’utilisateur reçoit son eSIM par e-mail, l’active, puis un SMS lui transmet un lien pour activer son pass sur la plateforme Ligue1+. L’ensemble de la procédure se réalise en quelques minutes.

L’offre est valable jusqu’au 1er mai 2026 et limitée à un seul utilisateur. Comme le précise l’opérateur sur son site :« À la fin des 30 jours, si vous souhaitez conserver l’accès au service Ligue 1+, il faut renouveler votre forfait. Pour plus de facilité, votre forfait Lyca/Ligue 1+ est configuré pour se renouveler automatiquement par défaut pour une seconde période de 30 jours par prélèvement sur la carte bancaire utilisée pour votre achat ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox