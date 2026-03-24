Les changements sont à double tranchant, box ou pas de box ? Le débat est ouvert… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace sur lequel la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”…

Est-ce qu’une box reste encore utile ?

Chez Free, celui qui a inventé la Freebox triple play est toujours à la tête de l’équipe qui conçoit les nouvelles générations de box. Un choix rare dans les télécoms, qui en dit long sur la stratégie de l’opérateur… jusque dans le design de ses équipements. Cependant, malgré tout, certains continuent de s’interroger sur l’importance d’une box pour certains usages… Le débat reste clairement ouvert.

Les changements d’interface, c’est toujours à double tranchant

Canal+ commence à déployer une nouvelle présentation de son univers consacré au direct sur plusieurs supports, notamment sur la version web ainsi que sur ses applications Android et iOS. Certains s’en plaignent, mais il faut dire que c’est le lot de tous les changements d’interface…

Une idée pour une refonte des player Freebox

Free lance un appel à ses abonnés les plus engagés. Sur son bugtracker officiel, l’opérateur recherche actuellement une centaine de bêta-testeurs pour expérimenter en avant-première de futures évolutions techniques concernant les Players Freebox Révolution et Devialet. Derrière cette initiative se cache un chantier important… mais quasiment invisible pour les utilisateurs. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nos lecteurs ne manquent pas d’idée.

Les interfaces de Smart TV, c’est toute une histoire

Face au poids grandissant des géants de la tech dans l’accès aux contenus, plusieurs grands diffuseurs appellent Bruxelles à renforcer sa régulation. Ils alertent sur l’influence croissante des smart TV et assistants vocaux, devenus selon eux des points d’entrée incontournables pour les audiences.

Est-ce que Free Mobile est devenu un suiveur ?

Après avoir renforcé son offre Série Free en début de semaine, Free Mobile en relève déjà le prix presque immédiatement, soit 1€ de plus. Même mouvement du côté de Bouygues Telecom. Évidemment, cette nouvelle a entraîné un débat qui dure depuis pas mal de temps… Est-ce que Free ne fait plus que suivre ?

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox