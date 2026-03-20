Free Mobile revoit encore discrètement son forfait Série Free, après les 150 Go, le prix grimpe déjà

Après avoir renforcé son offre Série Free en début de semaine, Free Mobile en relève déjà le prix presque immédiatement, soit 1€ de plus. Même mouvement du côté de Bouygues Telecom.

Free Mobile n’aura pas laissé beaucoup de temps à sa nouvelle Série Free 150 Go pour s’installer. Deux jours seulement après avoir musclé son offre en faisant passer son enveloppe data de 110 à 150 Go en 5G, l’opérateur augmente déjà son tarif pour les nouveaux abonnés.

La Série Free 150 Go est désormais affichée à 10,99€/mois pendant un an, contre 9,99€/mois lors de sa précédente évolution dévoilée le 18 mars. À l’issue de cette première année, les abonnés basculent toujours vers le Forfait Free 5G+ à 19,99€/mois. Le contenu de l’offre, lui, ne change pas.

Le forfait comprend toujours 150 Go en France, les appels, SMS et MMS illimités, 30 Go depuis l’Europe et les DOM, mais aussi plusieurs services inclus comme l’option eSIM Watch, Free mVPN et l’accès à l’application Free TV avec plus de 300 chaînes. Avec cette hausse, Free Mobile s’aligne davantage sur les standards du marché. RED by SFR propose par exemple jusqu’à 150 Go en 5G à 9,99€/mois, tandis que Bouygues Telecom propose 150 Go en 5G à 11,99/mois (hausse de 1€ lui aussi en l’espace de 48 heures. Dans le même temps, Sosh affiche une offre 150 Go en 4G à 11,99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox