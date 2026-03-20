Scaleway : la filiale d’Iliad poursuit sa montée en puissance et franchit une “étape clé” dans sa stratégie cloud européenne

La plateforme européenne de cloud public et d’intelligence artificielle de ma maison mère de Free, annonce son arrivée en Italie avec le lancement d’une nouvelle région cloud à Milan et l’ouverture de ses opérations sur ce marché.

Scaleway accélère son expansion européenne. La filiale cloud du groupe Iliad annonce l’ouverture d’une nouvelle région cloud en Italie, à Milan, marquant une avancée stratégique dans son ambition de devenir un hyperscaler européen.

« En tant qu’hyperscaler européen, nous poursuivons l’expansion de notre présence à travers l’Europe tout en renforçant notre proximité avec les marchés locaux. Le lancement de nos opérations en Italie constitue une étape clé dans cette stratégie », a expliqué le 19 mars Damien Lucas, directeur général de Scaleway.Cette nouvelle région s’appuie sur trois zones de disponibilité, dont une déjà opérationnelle près de Milan. L’objectif est clair : renforcer la résilience et rapprocher les infrastructures des entreprises locales, alors que Scaleway a également ouvert un bureau sur place pour accompagner son développement et nouer des partenariats dans l’écosystème italien. “Nous poursuivons également l’obtention de la certification ACN (Agence nationale italienne de cybersécurité) niveau 1 en tant que fournisseur de services cloud, une exigence pour participer aux projets du secteur public”, indique un communiqué.

L’offre de Scaleway étant conçue pour répondre aux besoins d’organisations de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises, cette nouvelle région cloud va le rapprocher inexorablement “des entreprises locales, startups, partenaires et institutions, tout en améliorant les performances et la résilience des organisations développant des services cloud natifs et des solutions basées sur l’intelligence artificielle.”

Bâtir un hyperscaler européen

Au-delà de cette implantation, Scaleway assume une position de plus en plus affirmée face aux géants américains du cloud. « L’Europe ne peut pas dépendre exclusivement d’hyperscalers étrangers pour soutenir son économie numérique », insiste Damien Lucas, appelant à des solutions « conçues en Europe » et opérées dans le respect des réglementations locales. Déjà présent en France, en Pologne et aux Pays-Bas, le groupe prévoit d’étendre encore son maillage avec de nouvelles régions en Suède et en Allemagne. Cette montée en puissance s’inscrit dans un plan d’investissement de 3 milliards d’euros dans le cloud et l’intelligence artificielle, avec l’ambition affichée de proposer une alternative européenne crédible, capable de rivaliser en capacité, notamment sur les usages liés à l’IA : “Au-delà de l’infrastructure, Scaleway permet également aux développeurs et aux entreprises d’accéder rapidement aux principaux modèles d’IA. L’entreprise collabore notamment avec plusieurs partenaires de l’écosystème, dont Mistral AI et Hugging Face, afin de permettre aux organisations d’expérimenter et de déployer rapidement les modèles open source et les technologies d’IA les plus avancées”.

Dans ce contexte, Scaleway met ainsi en avant une plateforme ouverte, basée sur des technologies open source, et revendique une indépendance totale vis-à-vis des législations extraterritoriales. Une stratégie qui vise autant la souveraineté numérique que la performance, alors que la demande en infrastructures cloud et en puissance de calcul ne cesse d’exploser.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox