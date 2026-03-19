IPTV illégal : Canal+ frappe une nouvelle fois et s’attaque désormais aux techniques de contournement à la source

Le groupe audiovisuel privé durcit encore la riposte contre l’IPTV : Cloudflare désormais ciblé.

Canal+ change de braquet dans sa lutte contre le piratage sportif. À la faveur de décisions de justice rendues en février, plus de 50 sites de streaming et d’IPTV illégaux ont été bloqués en France, rapporte Numérama. Mais surtout, le groupe ne cible plus seulement les sites ou les intermédiaires classiques : il s’attaque désormais directement à Cloudflare, un acteur central de l’infrastructure du web.

Ce choix marque une rupture stratégique. Jusqu’ici, les blocages reposaient principalement sur les fournisseurs d’accès à Internet, chargés d’empêcher l’accès à certains sites via leurs serveurs DNS. Une méthode bien connue… mais facilement contournable en modifiant ses paramètres réseau. Plus récemment, des services comme Google DNS ou certains VPN ont également été visés. En ciblant désormais un fournisseur de services techniques comme Cloudflare, Canal+ cherche à neutraliser ces échappatoires à la source.

Cloudflare est désormais directement mis à contribution par la justice. Le tribunal judiciaire de Paris lui a ordonné, le 18 février, de mettre en œuvre, dans un délai maximal de trois jours après notification, « toutes mesures de blocage propres à empêcher » l’accès aux sites et services IPTV identifiés. Cette obligation inclut le blocage des noms de domaine et de leurs sous-domaines, notamment via ses services DNS, afin de rendre ces plateformes inaccessibles depuis le territoire français. La mesure s’applique jusqu’à la fin de la Ligue des champions 2025-2026, fixée au 30 mai 2026, et peut être étendue à des sites non encore identifiés à ce stade. En revanche, le tribunal n’a pas assorti cette injonction d’une astreinte financière, estimant qu’aucun élément ne justifiait, à ce stade, de contraindre davantage l’entreprise.

Cette offensive s’inscrit dans une montée en puissance plus large. Quelques semaines plus tôt, le tribunal judiciaire de Paris avait déjà ordonné à Google et Microsoft de bloquer via leurs moteurs de recherche plusieurs plateformes pirates diffusant la Premier League, avec des mesures extensibles à de nouveaux sites jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. La justice avait alors reconnu des atteintes graves aux droits exclusifs détenus par Canal+.

Avec cette nouvelle étape, le périmètre s’élargit encore. Cloudflare fournit des services essentiels au fonctionnement d’internet, notamment des DNS, des réseaux de diffusion de contenu (CDN) et des systèmes de proxy. Ces outils, massivement utilisés par des sites légitimes, sont aussi exploités par des plateformes illégales pour rester accessibles malgré les blocages. Cette montée en puissance pourrait compliquer significativement les contournements jusqu’ici accessibles au grand public, comme l’usage de DNS alternatifs. L’enjeu est de taille pour Canal+, qui cherche à protéger ses droits sur des compétitions majeures comme la Ligue des champions, la Premier League et le Top 14, particulièrement exposées au piratage.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox