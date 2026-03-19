Pourquoi les opérateurs télécoms ne doivent pas rater le virage quantique, certains commencent à passer à l’action

Le quantique n’est plus une simple promesse de science-fiction. Dans un rapport récent, la GSMA estime que les opérateurs télécoms doivent dès aujourd’hui s’y préparer, expérimenter et surtout anticiper son impact, sous peine de se laisser dépasser sur des enjeux clés comme la cybersécurité et la gestion des réseaux.

Longtemps cantonnées aux laboratoires, les technologies quantiques commencent à intéresser très concrètement les opérateurs télécoms. Dans un rapport publié fin février 2026, la GSMA détaille comment ces innovations pourraient transformer en profondeur les réseaux, de leur sécurité à leur optimisation. Si l’association internationale représentant les intérêts de plus de 750 opérateurs mobile dans le monde, ne parle pas encore d’une obligation immédiate, elle explique vouloir “guider les opérateurs dans leur préparation”, tout en mettant en garde contre “le coût bien plus élevé de l’inaction”. Son message est clair : les opérateurs doivent aller dans cette direction. La GSMA cherche aujourd’hui à identifier les cas d’usage concrets pour les télécoms, à diffuser les connaissances via des rapports et webinaires, et à orienter les efforts de R&D vers des applications réalistes, comme l’optimisation hybride des réseaux. Elle agit aussi comme coordinatrice de l’écosystème, en reliant opérateurs, industriels, chercheurs et organismes de normalisation afin d’éviter que le secteur télécom ne prenne du retard sur le quantique.

Le premier enjeu, et sans doute le plus immédiat, c’est la cybersécurité. Avec l’arrivée progressive des ordinateurs quantiques, les méthodes de chiffrement actuelles pourraient devenir vulnérables. Pour y répondre, les opérateurs explorent déjà la distribution quantique de clés (QKD), une technologie capable de sécuriser les communications de bout en bout en s’appuyant sur propriétés de la physique quantique. Des expérimentations sont déjà en cours sur fibre optique et via satellite, avec l’objectif de bâtir à terme des réseaux ultra-sécurisés.

Cybersécurité, de premières applications déjà bien réelles pour faire face aux menaces du futur

Certains acteurs sont même déjà passés à l’étape commerciale. En France, Orange Business a lancé dès juin 2025 une première offre de réseau quantique sécurisé en région parisienne, combinant QKD et cryptographie post-quantique pour protéger les données sensibles d’entreprises, notamment dans la finance face aux futures capacités de calcul des machines quantiques. Une première illustration concrète de l’entrée du quantique dans le monde réel avec des usages concrets.

Mais la menace ne se limite pas aux infrastructures fixes, les réseaux mobiles sont eux aussi concernés. Pour anticiper les risques liés au quantique, Thales a ainsi démontré en 2026 qu’il était possible de renforcer la sécurité des cartes SIM et eSIM 5G déjà en circulation, via des mises à jour à distance. Une approche clé pour les opérateurs, qui évite de remplacer physiquement des millions de cartes tout en préparant progressivement leurs réseaux aux standards de sécurité post-quantiques.

Optimiser les réseaux

Au-delà de la sécurité, le quantique pourrait aussi devenir un outil stratégique pour piloter la complexité croissante des réseaux. Avec la 5G et demain la 6G, les opérateurs doivent gérer en temps réel des millions de paramètres : allocation du spectre, optimisation du trafic ou encore consommation énergétique. Autant de problèmes que les ordinateurs classiques peinent à résoudre efficacement. Les algorithmes quantiques promettent ici des gains significatifs, en explorant beaucoup plus rapidement ces gigantesques espaces de calcul.

Dans ce contexte, un nouveau modèle commence à émerger : le « quantum-as-a-service ». À l’image du cloud, il permettrait aux opérateurs d’accéder à des ressources quantiques à distance pour tester et intégrer ces nouveaux usages sans investissements lourds. Une approche déjà étudiée pour des cas concrets comme l’optimisation de réseaux ou la planification dynamique.

Reste que la technologie en est encore à ses débuts. Les machines actuelles restent limitées et ne surpassent pas encore les systèmes classiques dans la majorité des cas. Mais les progrès sont rapides, et les premières applications opérationnelles, notamment en cybersécurité, montrent que le virage est déjà amorcé. À plus long terme, la perspective d’un véritable « internet quantique » se dessine. Pour les opérateurs, l’enjeu est désormais clair , il faut expérimenter dès maintenant pour ne pas subir demain. Car dans la course aux réseaux du futur, le quantique pourrait bien devenir un avantage décisif.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox