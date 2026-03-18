Canal+ déploie une nouvelle interface pour accéder à toutes les chaînes TV à un instant T plus facilement

Promis pour mi-février, le nouveau programme TV unifié arrive progressivement sur l’application Canal+.

Canal+ commence à déployer une nouvelle présentation de son univers consacré au direct sur plusieurs supports, notamment sur la version web ainsi que sur ses applications Android et iOS. Annoncée début février, cette évolution vise à réunir plus clairement l’ensemble des contenus diffusés en direct et plus tard au sein d’un espace repensé.

Jusqu’à présent, l’application Canal+ distinguait plusieurs accès. La barre de navigation mettait notamment en avant un onglet “En direct”, tandis que le programme TV apparaissait aussi de son côté, dans une rubrique séparée sur la page d’accueil. En clair, l’accès aux chaînes en direct et celui à la grille des programmes coexistaient, mais restaient encore partiellement dissociés dans l’interface.

Avec le nouveau déploiement, Canal+ fait évoluer cette organisation. L’onglet “En direct” devient “TV en direct” et propose désormais une présentation plus structurée, avec des entrées comme “Maintenant” et “Ce soir”, des filtres par univers comme le cinéma, les séries, le sport, la jeunesse ou encore l’information, ainsi qu’un accès au “Programme TV” directement intégré dans cette section.

Cette refonte ne signe donc pas l’arrivée du programme TV à proprement parler, puisqu’il était déjà présent auparavant, mais plutôt son intégration plus cohérente dans l’expérience globale du direct. Canal+ cherche ici à rapprocher dans un même environnement la consultation des chaînes en cours de diffusion, les programmes à venir et la navigation par thématique. Le résultat se rapproche davantage d’un espace unifié consacré au live, plus lisible et plus fluide que l’ancienne organisation, où le programme TV apparaissait comme une porte d’entrée distincte depuis l’accueil.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox