Free annonce enfin l’arrivée de ses offres fibre sur un réseau manquant à sa liste

Free étend encore sa présence sur les RIP avec le lancement de ses offres fibre sur le réseau d’Ariège THD.

Déjà présent sur la quasi-totalité des réseaux d’initiative publique en France, Free continue d’enrichir progressivement sa couverture. Après avoir renforcé cette semaine la disponibilité de ses offres fibre dans le Jura via le réseau de Prisme by Altitude, l’opérateur annonce ce 19 mars son arrivée à présent sur le réseau Ariège Très Haut Débit. Ce lancement était attendu par des Freenautes et déjà espéré en 2023 par Xavier Niel. Le fondateur de Free nous avait alors déclaré à propos du 100% FTTH sur tout le territoire que l’opérateur avait signé la totalité des RIP présents dans le pays, à l’exception de certains réseaux comme l’Ariège.

L’offre Fibre de Free est ainsi désormais accessible sur ce réseau public, qui couvre actuellement plus de 95 000 prises raccordables dans le département, sur un total de 102 000 attendues d’ici courant 2026. À ce stade, Free propose ses offres à plus de 30 000 logements répartis dans plus de 60 communes, soit 32 % des prises déjà déployées. L’opérateur prévoit toutefois une montée en puissance rapide, avec l’ambition d’être présent sur l’ensemble des prises du réseau Ariège THD dans les prochains mois.

En parallèle, Free est déjà bien implanté dans les zones privées du département. Sur les secteurs AMII, ses offres fibre couvrent l’intégralité des logements déployés, soit plus de 24 000 habitations, notamment à Pamiers et à Foix. Au total, Free revendique désormais 55 000 prises raccordables en fibre optique en Ariège. Les entreprises situées dans ces zones peuvent également souscrire aux offres Free Pro, l’opérateur étendant ainsi sa couverture aussi bien sur le segment résidentiel que professionnel. Au total, plus de 86 % de ses abonnés fixes de Free sont désormais équipés en fibre, soit le taux d’adoption le plus élevé du marché. L’opérateur dispose de plus de 40 millions de prises raccordables sur tout le territoire.

Autre élément mis en avant : la disponibilité du service Free Proxi en Ariège. Ce dispositif d’assistance de proximité repose sur de petites équipes locales, composées de 8 à 10 experts, capables de prendre en charge les demandes des abonnés de bout en bout. Disponibles 7 jours sur 7, elles interviennent rapidement, avec des délais de réponse annoncés à 15 minutes pendant les heures d’ouverture, et peuvent se déplacer directement au domicile si nécessaire.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox