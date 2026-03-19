Free Pro change de cap : un ex-dirigeant de SFR nommé à sa tête

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Free Pro. La filiale B2B d’Iliad entend désormais accélérer, notamment sur les services à valeur ajoutée comme la cybersécurité, la connectivité avancée ou encore la 5G privée, des terrains sur lesquels son nouveau dirigeant est particulièrement attendu. Son nom : Guillaume de Lavallade.

Free réorganise la gouvernance de son activité entreprises. Le directeur général de Free,Nicolas Thomas, annonce ce 19 mars la nomination de Guillaume de Lavallade à la tête de Free Pro à compter du 7 avril prochain. L’actuel dirigeant, Denis Planat, devient quant à lui vice-président, dans une logique de transition et de continuité avec un rôle clé dans la transition et le développement des grands comptes. Une manière pour Free de capitaliser sur l’expérience acquise ces dernières années tout en ouvrant un nouveau cycle.

Depuis sa nomination en mai 2021, Denis Planat a profondément structuré l’activité B2B de Free. Sous son impulsion, Free Pro s’est imposé comme un acteur crédible sur un marché historiquement dominé par Orange et SFR. L’opérateur revendique désormais plus de 100 000 clients entreprises, allant des TPE/PME aux grands comptes via ses offres sur-mesure XPR. Un cap symbolique, d’autant que 25 % des entreprises du CAC 40 font aujourd’hui appel à ses services.

Pour piloter cette nouvelle phase, Free mise sur un profil expérimenté.Guillaume de Lavallade arrive avec plus de dix ans d’expérience à des postes de direction, “notamment entre 2018 et 2026 au sein de Hub One, filiale du Groupe ADP, où il a accompagné la transformation et le développement de l’entreprise, en particulier autour des activités de 5G privée et de cybersécurité. Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions de direction chez SFR entre 2007 et 2017, parmi lesquelles la direction de SFR Business entre 2015 et 2017”, indique Free Pro.

Dans un contexte de forte concurrence sur le marché des entreprises, l’opérateur affiche clairement ses ambitions. « Je remercie vivement Denis Planat pour tout ce qu’il a apporté à Free Pro au cours de ces cinq dernières années et suis ravi que nous puissions continuer à bénéficier de son expertise », déclare Nicolas Thomas. Et d’ajouter : « Au nom de toutes les équipes de Free et Free Pro, je souhaite par ailleurs la bienvenue à Guillaume de Lavallade. Guillaume dispose d’une très solide expérience de direction dans les secteurs des télécoms, de la cybersécurité et des technologies. Nous avons de grandes ambitions pour le B2B, qui constitue l’un de nos premiers relais de croissance en France. L’expertise et la vision de Guillaume vont nous permettre d’accélérer encore sur ce marché. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox