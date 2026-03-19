Panne chez Free dans l’ouest : l’opérateur révèle ce qu’il s’est vraiment passé

Une panne qui illustre une nouvelle fois la vulnérabilité des infrastructures télécoms face aux incidents liés aux travaux publics. Free comme les autres opérateurs y est souvent confronté.

Après plusieurs heures de perturbations ce mercredi 18 mars 2026 privant des abonnés Freebox de connexion internet, Free a levé voile sur l’origine de la panne qui a touché une partie de son réseau dans l’ouest de la France, notamment à Nantes et en Vendée. L’incident, confirmé dans la matinée par l’opérateur, a finalement été causé par un événement extérieur : des travaux de voirie.

Dans un message publié sur X, le compte technique officiel Free_1337 explique que des câbles de fibre optique ont été accidentellement endommagés lors d’un chantier, provoquant des interruptions de service. Ce type d’incident, bien connu dans le secteur des télécoms, peut entraîner des coupures étendues lorsqu’il affecte des liaisons structurantes.

Dans la matinée, Free avait indiqué que son point de présence (POP) de Nantes subissait des instabilités, avec des impacts visibles sur plusieurs zones de Loire-Atlantique et de Vendée. En parallèle, les outils de supervision faisaient état de nombreux équipements injoignables, tandis que les plateformes de signalement enregistraient un pic important de remontées d’abonnés. L’opérateur précise que ses équipes terrain, en coordination avec le centre d’opérations réseau, ont rapidement localisé l’origine du problème et procédé aux réparations nécessaires. La situation est revenue à la normale hier aux alentours de 17h après un début de panne identifié vers 10h dans la matinée. Cet épisode illustre une nouvelle fois la vulnérabilité des infrastructures télécoms face aux incidents liés aux travaux publics, qui restent l’une des premières causes de coupures sur les réseaux fibre en France.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox