Incident en cours sur le réseau Free : perte de connexion Freebox dans une partie de la France, le point sur la situation

Free confirme des perturbations sur Nantes et la Vendée. Il ne s’agit pas d’une panne nationale.

Une panne touche actuellement une partie du réseau Free ce mercredi 18 mars 2026, avec des perturbations particulièrement marquées dans l’ouest de la France. Les données de supervision et les remontées d’utilisateurs convergent, tandis que l’opérateur a désormais confirmé un incident en cours.

Sur Downdetector, un pic très net a été enregistré en fin de matinée avec plus de 400 signalements autour de 10h, un niveau largement supérieur à la normale. Dans le même temps, les outils de suivi de Free-réseau font état de plus de 100 DSLAM et 59 switchs optique qui ne sont pas joignables actuellement notamment en Loire-Atlantique et en Vendée. Plus de connexion donc pour certains abonnés, ni d’accès aux différents services de la Freebox, le serveur de nombreux abonnés Free reste ce matin bloqué en étape 6. Il ne s’agit pas d’une panne nationale. Un switch optique est également impacté à Paris, Lyon ou encore Amiens.

Face à la situation, le compte officiel Free_1337 a confirmé ce matin une perturbation en cours : « Notre point de présence (POP) de Nantes subit actuellement des instabilités. Des interruptions de service sont constatées sur les zones suivantes : Nantes (44) et environs, Vendée (85). » L’opérateur précise que ses équipes techniques sont mobilisées pour rétablir la situation au plus vite, sans toutefois avancer de délai de résolution. Ce type d’incident sur un point de présence, élément clé de l’infrastructure réseau, peut entraîner des perturbations étendues sur plusieurs zones géographiques, ce qui semble être le cas ici.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox