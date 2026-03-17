Free annonce le lancement de ses offres fibre sur un nouveau réseau

Free continue de généraliser l’accès à ses Freebox en fibre optique sur l’ensemble du territoire. L’opérateur lance aujourd’hui ses offres sur le RIP de Prisme by Altitude Infra dans le Jura.

Déjà présent sur la quasi-totalité des réseaux d’initiative publique (RIP) en France, Free continue d’élargir progressivement sa couverture. Comme en avril 2025 avec son arrivée sur le réseau Fibragglo en Moselle, l’opérateur annonce cette fois renforcer la disponibilité de ses offres fibre dans le Jura, via le réseau Prisme by Altitude Infra.

Dans le détail, l’offre Fibre de Free est désormais accessible à environ 80 000 logements répartis dans plus de 320 communes du département. Cela représente 86 % des prises déjà déployées sur ce réseau public, qui compte à ce jour plus de 92 000 prises raccordables. L’objectif affiché est clair : être à terme présent sur l’ensemble des prises du réseau Prisme.

En parallèle, Free rappelle sa présence sur les zones privées du Jura. Sur les secteurs AMII, l’opérateur couvre déjà l’intégralité des logements déployés, soit près de 40 000 habitations, notamment à Lons-le-Saunier et à Dole. Au total, Free revendique désormais une couverture de 170 000 prises raccordables en fibre optique dans le département. Les entreprises situées dans ces zones peuvent également bénéficier des offres dédiées Free Pro.

Cette montée en puissance s’inscrit dans une stratégie fibre qui continue de porter ses fruits. Free affiche aujourd’hui le taux d’adoption le plus élevé du marché, avec plus de 86 % de ses abonnés fixes équipés en fibre. Selon l’Observatoire 2026 de l’Arcep, l’opérateur est par ailleurs celui qui génère le plus de satisfaction parmi les acteurs alternatifs sur le fixe. Plus de 40 millions de foyers sont aujourd’hui éligibles à ses offres FTTH dans l’Hexagone.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox