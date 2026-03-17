Free déploie rapidement une nouvelle mise à jour des Freebox

Depuis la précédente mise à jour, des abonnés ne pouvaient plus visualiser les enregistrements effectuées via leur Freebox.

Après avoir déployé le 12 mars dernier, une version 4.9.17 des serveurs Freebox Pop, Révolution, Delta, Ultra et mini 4K, Free a très vite déployé une seconde mise à jour corrective 4.9.17.1 sur certains modèles. La raison, un bug issu de la précédente version a notamment été identifié par des abonnés. Une erreur “Vidéos non supportées” pouvait apparaître lors de la lecture des enregistrements, apprend-on sur le bugtracker de l’opérateur. Ce problème a ainsi été résolu, a fait savoir un développeur du FAI. Pour profiter de cette nouvelle mise à jour, il suffit de redémarrer votre Freebox Server.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox