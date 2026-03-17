beIN Sports va lancer une nouvelle chaîne TV dès le 1er juin

beIN Sports prépare une chaîne 100 % Coupe du monde.

À quelques mois du Mondial 2026 et alors qu’il vient d’en décrocher les droits de diffusion (intégralité des matchs), beIN Sports commence à dévoiler son dispositif. Dans un entretien accordé à Challenges, Florent Houzot, directeur des antennes et de la rédaction du groupe en France, a annoncé le 11 mars le lancement d’une chaîne entièrement dédiée à la Coupe du monde à partir du 1er juin. Le responsable promet aussi des avant-matchs d’une heure, ainsi qu’une matinale en direct consacrée aux meilleurs moments et aux résumés des rencontres : “il y aura trois blocs. Les rencontres diffusées la nuit en direct, de 18 h à 5 heures ; puis le résumé des matchs, de 7 à 10 heures, avec une émission au nom de code Good Morning America ; et, la journée, des bonus et témoignages, de 10 à 17 heures », a-t-il par ailleurs indiqué. Thomas Thouroude, Darren Tulett et Vanessa Le Moigne seront notamment mobilisés pour couvrir l’événement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox