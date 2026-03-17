Une nouvelle chaîne Universal+ débarque maintenant sur les Freebox, une autre change de nom et c’est inclus pour beaucoup d’abonnés

Annoncée il y a un mois, la refonte du bouquet Universal+ devient réalité ce 17 mars 2026. Les abonnés Freebox et ceux des autres opérateurs voient apparaître une nouvelle chaîne et une autre adopter une nouvelle identité, sans aucune manipulation.

C’est désormais officiel. Comme prévu, NBCUniversal déploie ce 17 mars en France la transformation de son offre Universal+, incluse pour de nombreux abonnés Freebox. Cette évolution se traduit concrètement par l’arrivée d’une nouvelle chaîne et la disparition d’une autre, dans le cadre d’un repositionnement plus global du bouquet. Il s’agit de la simple poursuite d’une stratégie d’harmonisation à l’échelle internationale.

La principale nouveauté concerne la fin de la chaîne E!, remplacée dès aujourd’hui par Bravo sur le canal 73 des Freebox. Déjà bien installée à l’international, cette dernière met l’accent sur la télé-réalité haut de gamme et des formats très populaires. Les abonnés peuvent ainsi retrouver des programmes comme The Real Housewives, Below Deck ou encore de nouvelles productions inédites.

Dans le même temps, SYFY change officiellement de nom pour devenir SciFi sur le canal 72. Si la ligne éditoriale reste centrée sur les séries fantastiques et de science-fiction, la chaîne adopte une nouvelle identité visuelle et renforce son catalogue avec plusieurs nouveautés attendues dans les prochains mois.

Pour les abonnés Freebox Ultra, Delta, Pop avec TV by Canal et Révolution avec TV by Canal, cette évolution est totalement transparente : les chaînes ont été automatiquement mises à jour dans les bouquets, sans surcoût ni intervention. Universal+ reste inclus dans leur offre. Pour les autres, le bouquet est disponible en option à 5,99€/mois, il comprend également les chaînes Dreamworks et 13ème RUE. Pour l’heure, Free n’a pas encore mis à jour sa zapliste mais le changement est bien effectif sur les chaînes concernés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox