Free Mobile offre un nouvel accessoire pour le Pixel 10a grâce à un pack dédié

Un smartphone milieu de gamme plutôt apprécié et des écouteurs sans fils, c’est le nouveau pack pour le Pixel 10a disponible chez Free Mobile.

Quelques semaines après le lancement du modèle, Free Mobile commercialise un nouveau pack comprenant le Pixel 10a avec une paire d’écouteurs Pixel Buds 2a.

L’avantage ici est simple : l’appareil et les écouteurs ensemble se retrouvent au même prix que le téléphone seul. En effet, ce dernier est disponible pour 549€ au comptant ou 129€ à la commande puis 14.99€/mois pendant 24 mois avec Free Flex (option d’achat à 60€), soit le même tarif que celui affiché pour le Pixel 10a seul sur le site de l’opérateur. A noter cependant, seule la version 128 Go du smartphone est proposée dans le cadre de ce pack.

Pour rappel, le Google Pixel 10a mise sur un design entièrement repensé avec un dos plat et une barre photo intégrée de manière plus discrète. Il adopte un châssis en aluminium 100 % recyclé associé à une coque arrière en composite mat, avec une certification IP68 contre l’eau et la poussière et une protection Corning Gorilla Glass 7i. Son écran Actua POLED de 6,3 pouces (1080 × 2424 pixels) propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz et une luminosité pouvant atteindre 3000 nits en pic. Le smartphone affiche des dimensions de 153,9 × 73,0 × 9,0 mm pour un poids de 183 g.

Animé par la puce Google Tensor G4 avec coprocesseur de sécurité Titan M2 et 8 Go de RAM LPDDR5x, le Pixel 10a est proposé en 128 Go ou 256 Go de stockage. Il fonctionne sous Android 16 et bénéficie de sept ans de mises à jour système et de sécurité. Côté photo, il embarque un double module arrière de 48 Mpx (f/1.7) et 13 Mpx ultra grand-angle (120°), ainsi qu’une caméra frontale de 13 Mpx (96,1°). Sa batterie de 5100 mAh promet plus de 30 heures d’autonomie (jusqu’à 120 heures en mode ultra économiseur), avec recharge filaire rapide (50 % en 30 minutes avec un chargeur 45 W) et recharge sans fil Qi. Compatible 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 et USB-C 3.2, il intègre également le SOS par satellite. Sans oublier l’un des arguments phare mis en avant par Google, sa compatibilité avec Gemini qui pousse de nombreuses fonctionnalités utilisant l’IA.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox