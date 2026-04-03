TTFB édition spéciale : on analyse avec vous le nouveau forfait révolutionnaire Free Max

Votre magazine hebdomadaire “Totalement Fibrés” en direct tous les vendredi à 17h30 et en replay sur YouTube !

Nouveau numéro de Totalement Fibrés avec de grosses infos cette semaine et surtout le décryptage de la nouvelle révolution mobile annoncée par Free cette semaine. Vous retrouverez également tous vos rendez-vous habituel : le up and down, le chiffre de la semaine, le Free fight, le gros doss”, etc.

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox