Sondage : allez-vous craquer pour le forfait Free Max ?

La révolution annoncée par Free Mobile vous a-t-elle convaincu ? Vous avez la parole.

C’est fait, Free a décidé de démocratiser l’illimité avec son tout nouveau forfait Free Max, incluant la data illimitée en France et dans plus de 135 destinations, dont certaines très attendues comme le Japon ou le Maroc. Le tout pour un forfait à 29.99€/mois, ou 19.99€/mois pour les abonnés Freebox.

Free l’a affirmé, la proposition derrière son nouveau forfait résolument premium est multiple : abolir les frontières en proposant de l’illimité sur un maximum de destinations, répondre à un marché grandissant de personnes se passant d’une box internet en leur proposant une connexion sans limite de data en France, le tout pour un prix qui se veut attractif.

D’où la présentation de cette offre comme révolutionnaire par l’opérateur. D’autant qu’elle n’a pour l’heure aucune réelle concurrence sur le marché en termes de proposition d’illimité. La question se pose donc, vous a-t-elle séduite ? Certains pourront se trouver assez rebuté par le prix, ou ne pas être séduit par la promesse de l’illimité, quand d’autres auront possiblement l’envie de le prendre tant pour voyager que pour remplacer directement une offre fixe…

····· Sondage Allez-vous craquer pour le forfait Free Max ? Oui

Probablement oui

Probablement non

Non

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Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox