Free lance son application Free TV sur une nouvelle Freebox

Un déploiement progressif en cours sur la Freebox mini 4K.

Après plusieurs mois de tests, Free accélère enfin le déploiement de son application TV maison. Déjà disponible sur de nombreux supports, du Player TV Free 4K aux box Android, Apple TV ou Amazon Fire TV, en passant par les téléviseurs connectés, iOS, Android et le web, Free TV arrive désormais sur la Freebox Mini 4K.

L’opérateur officialise ainsi la sortie de la phase de bêta test lancée en septembre 2025. Sur le bugtracker Freebox, un développeur a confirmé le début du déploiement progressif, en s’appuyant directement sur les retours des testeurs. « Je vous informe qu’il a été décidé suite à tous vos retours qu’il n’y avait rien de trop bloquant et depuis hier, un grand nombre d’abonnés commence à recevoir cette mise à jour », indique-t-il, tout en précisant que des correctifs continueront d’être apportés.

Free joue ici la carte de la prudence. L’interface historique Freebox TV reste bien en place, tandis que Free TV vient s’ajouter comme une couche supplémentaire accessible depuis l’écran d’accueil. « L’aspect conservateur avec Freebox TV toujours présent plus l’ajout des nouvelles fonctionnalités avec FreeTV rendent cette mise à jour positive dans l’ensemble pour nos abonnés », poursuit le développeur. Dans les faits, les abonnés mini 4K bénéficient désormais d’un double accès : l’expérience classique, inchangée, et une nouvelle interface modernisée, alignée avec la stratégie de convergence initiée par Free sur l’ensemble de ses plateformes. Free TV permet d’accéder à plus de 300 chaînes etc, mais apporte aussi des fonctionnalités comme l’enregistrement sur le cloud, soit 10h pour les abonnés mini 4K.

Source : merci à Hugues C

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox