Free réserve 17 nouvelles destinations à Free Max, pour la 1ère fois son forfait historique à 19,99€ n’y a pas droit

Alors que Free vient casser les codes du marché avec son forfait Free Max data illimitée pour tous, une question s’impose : son forfait historique à 19,99€ est-il relégué au second notamment à l’international ? Les nouvelles destinations ajoutées en roaming par l’opérateur sont aujourd’hui réservées à sa nouvelle offre premium. Cela semble être un choix marketing du trublion.

En lançant son nouveau forfait Free Max, Free Mobile n’a pas seulement introduit de l’illimité en France, mais aussi profondément élargi son empreinte à l’étranger intégrant 17 nouvelles destinations supplémentaires en roaming mais a y regarder de plus près, seuls les abonnés à sa nouvelle offre à 29,99€/mois (19,99€/mois pour les abonnés Freebox) en profiteront.

Dans le détail, l’opérateur avance donc sur le marché avec deux offres musclées, l’une plus que l’autre. D’un côté, le nouveau forfait Free Max propose “de surfer en illimité en France métropolitaine en 5G/5G+ et mais aussi dans plus de 135 destinations”. De l’autre, le forfait 5G+ à 19,99€/mois, pourtant déjà très généreux avec 350 Go en France , reste limité à 35 Go de data à l’étranger dans « plus de 115 destinations ».

Cette différence n’est pas qu’une question de volume, elle concerne donc aussi la couverture. Car en comparant les listes, plusieurs destinations ont bien été ajoutées… mais uniquement pour Free Max. C’est notamment le cas de pays comme le Japon, Singapour, le Maroc, l’Uruguay ou encore Oman. À cela s’ajoutent des territoires plus inattendus comme les Fidji, le Kiribati, le Vanuatu ou encore la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On retrouve aussi l’Azerbaïdjan, le Bahreïn, le Laos, le Mali ou encore l’île Maurice. Autant de destinations désormais incluses dans l’offre illimitée, mais absentes du forfait 5G+ classique. On pourrait se dire que si Free a réussi à négocier de l’internet illimité pour ces nouvelles destinations, il aurait pu inclure son forfait 5G+ qui lui n’est justement pas illimité à l’étranger. C’est la 1ère fois que ce dernier ne bénéficie pas des dernières évolutions en matière de pays inclus.

Ce décalage soulève donc une interrogation stratégique. Free Mobile est-il en train de concentrer ses investissements roaming sur son nouveau forfait premium, au risque de laisser son offre historique à 19,99€/mois évoluer plus lentement ? D’autant que l’écart ne se limite pas à quelques ajouts marginaux, le Maroc et le Japon étant des destinations phares. Jusqu’ici, le forfait 350 Go apparaissait comme l’un des plus compétitifs du marché, notamment pour les abonnés Freebox bénéficiant de l’illimité en France. Mais avec l’arrivée de Free Max, il pourrait rapidement perdre de son attractivité pour les gros voyageurs ou les utilisateurs intensifs à l’étranger. Surtout, les abonnés actuels pourraient être tentés de migrer, mais il faudra payer plus, pour avoir plus. Ce que Free se refusait de faire jusqu’à présent pour ce type d’abonnés qui compte pour plus de 75% de son parc mobile, l’opérateur comptant au total 15,7 millions d’abonnés sur le segment. Reste à savoir si le trublion prévoit, à terme, d’aligner ses différentes offres ou s’il assume désormais une segmentation plus marquée, avec un forfait vitrine taillé pour l’illimité mondial… et des formules plus classiques appelées à rester en retrait.

Les destinations ajoutées par Free Mobile dans le forfait Free Max

Azerbaïdjan

Bahreïn

Équateur

Fidji

Japon

Kiribati

Koweït

Laos

Mali

Maroc

Maurice (Île)

Oman

Papouasie–Nouvelle-Guinée

Samoa

Singapour

Uruguay

Vanuatu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox