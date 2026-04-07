Apple TV : Netflix fait un choix aux conséquences drastiques et vous n’y pouvez rien

Netflix déploie une mise à jour majeure de son application sur Apple TV, mais le changement ne passe pas inaperçu. En abandonnant le lecteur vidéo natif de tvOS, la plateforme supprime plusieurs fonctionnalités clés, au détriment de l’expérience utilisateur.

Netflix a commencé à déployer une mise à jour importante de son application sur Apple TV. Le service abandonne le lecteur vidéo natif de tvOS au profit d’un lecteur maison, déjà utilisé sur d’autres plateformes. L’objectif est clair : harmoniser l’expérience visuelle entre les différents appareils. Mais derrière cette uniformisation se cachent des changements techniques qui ont un impact direct sur l’usage au quotidien.

Une expérience utilisateur en net recul

Ce changement entraîne la disparition,ou la dégradation, de nombreuses fonctionnalités propres à l’écosystème Apple. Le lecteur natif de tvOS offrait en effet une intégration poussée avec la télécommande et le système.

Parmi les nombreuses fonctionnalités affectées :

Avance et retour rapide plus précis avec les gestes tactiles

Sous-titres automatiques selon les actions (mute, langue, retour arrière)

Personnalisation des sous-titres directement pendant la lecture

Fonction “Enhance Dialogue” pour améliorer les voix

Accès rapide aux informations techniques (audio/vidéo)

Commandes avancées via Siri

Mode picture-in-picture

Intégration avec l’iPhone (widget “Now Playing”, app Remote)

Automatisations avec l’écosystème Apple Home

Certaines options d’accessibilité (VoiceOver, isolation vocale)

D’autres fonctions, comme les réglages de sous-titres, restent accessibles dans les paramètres système, mais ne peuvent plus être ajustées directement pendant la lecture sur Netflix. Le déploiement de ce nouveau lecteur s’est fait discrètement, sans communication officielle. Résultat : les utilisateurs n’ont aucun moyen de revenir à l’ancienne version de l’application.

Cette absence de contrôle renforce la frustration, d’autant que la perte de fonctionnalités concerne des usages quotidiens. À noter que certaines fonctions techniques restent bien prises en charge, comme l’adaptation du framerate ou de la plage dynamique. Netflix n’est pas un cas isolé. D’autres services, comme Disney+, utilisent également leur propre lecteur vidéo plutôt que celui de tvOS. Une stratégie qui permet aux plateformes de garder la main sur leur expérience utilisateur, mais qui se fait parfois au détriment des spécificités et des avantages offerts par les systèmes comme celui d’Apple.

Source : FlatpanelsHD

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox