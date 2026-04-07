Japon : 5G partout, data illimitée, appels… tout ce qui attend les abonnés Free Max sur place

Alors que Free Mobile vient d’étendre la liste des destinations incluses en roaming en les réservant à sa nouvelle offre Free Max, une question se pose toutefois pour les abonnés en règle général : que peut-on réellement faire une fois arrivé ? Data incluse, appels, SMS, réseaux partenaires, 4G, 5G, VoLTE … Pour y voir plus clair, nous passons au crible chaque semaine une ou plusieurs destinations incluse dans Free Max à 29,99€/mois et le forfait historique à 19,99€ quand c’est le cas afin de détailler précisément ce qui vous attend lors de vos pérégrinations.

Destination emblématique et très prisée des voyageurs, le Japon fait partie des pays où Free Mobile permet désormais de surfer en internet mobile dans des conditions particulièrement avantageuses. Inclus dans le forfait Free Max uniquement, l’archipel offre une expérience bien plus aboutie que dans de nombreuses autres zones du globe. Entre data illimitée, réseaux très avancés et technologies de pointe, voici en détail ce qui attend les abonnés une fois sur place.

Data illimitée au Japon : un usage sans contrainte

Avec le forfait Free Max, les abonnés peuvent profiter d’internet mobile en illimité au Japon alors qu’avec le forfait Free 5G+, il faudra compter 9,7€/Mo. Un avantage considérable dans un pays où les usages numériques sont omniprésents : navigation GPS, traduction en temps réel, paiements mobiles, streaming ou encore partage de connexion… tout devient possible sans se soucier d’un quota de data. Dans les faits, le Japon fait clairement partie des destinations où l’intérêt de Free Max prend tout son sens. Contrairement à la data, les communications classiques restent payantes, mais les tarifs sont ici nettement plus abordables que dans d’autres destinations.

Depuis le Japon :

Appels vers le Japon : 0,22€/min

Appels vers la France : 0,22€/min

Appels vers Europe et DOM : 2,19€/min

Appels reçus : 0,30€/min

Côté messages :

SMS envoyés : 0,27€

SMS reçus : inclus

MMS envoyés : 1,05€

MMS reçus : 0,76€

Des tarifs qui restent à surveiller, mais qui rendent l’usage plus accessible qu’au Maroc par exemple.

5G et VoLTE largement disponibles

C’est l’un des gros points forts de cette destination. Free Mobile s’appuie sur plusieurs opérateurs majeurs au Japon : NTT Docomo, SoftBank, KDDI et Rakuten Mobile. Des réseaux réputés pour leur qualité, leur densité et leurs performances, notamment dans les grandes villes comme Tokyo, Osaka ou Kyoto. Le smartphone se connecte automatiquement au réseau le plus adapté. Contrairement à de nombreux pays, le Japon permet une expérience technique particulièrement complète avec la 4G disponible sur tous les réseaux, la 5G (NSA) accessible chez tous les partenaires (NTT Docomo, SoftBank, KDDI, Rakuten) et la VoLTE disponible sur la majorité des réseaux (sauf SoftBank). Concrètement, cela signifie des débits très élevés en mobilité, une latence réduite, et une meilleure qualité d’appel sur les réseaux compatibles bien que ceux-si soient payants.

Avant de partir, Free invite d’ailleurs ses abonnés à bien vérifier les conditions de leur forfait et à anticiper leur usage. L’opérateur rappelle notamment : « Prenez connaissance de tous vos tarifs à l’étranger (appels, SMS, MMS et enveloppe internet incluse). Si besoin, optez pour le Forfait Free 5G+ ou le Forfait Free Max, les forfaits parfaits pour voyager ». Une fois sur place, l’opérateur précise qu’un SMS d’information est automatiquement envoyé aux abonnés : « Free vous enverra dès les premières minutes qui suivent votre arrivée un SMS (gratuit), reprenant les informations essentielles pour communiquer depuis votre destination ». Enfin, malgré l’intégration de nombreuses destinations dans ses forfaits, Free recommande de rester prudent sur ses usages : « Sur place, privilégiez le plus souvent possible la connexion Wi-Fi pour naviguer sur internet et passer vos appels/envoyer des messages via les messageries instantanées ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox