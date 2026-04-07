Que vaut Free Max face au forfait illimité de SFR ?

Free Max vient frapper fort sur un marché très restreint : les forfait mobiles illimités. Met-il à l’amende SFR ?

Free Max et le forfait Offre Spéciale Illimité 5G+ de SFR visent tous deux les gros consommateurs de data, mais avec des approches différentes. Free mise sur l’illimité complet, y compris à l’étranger, tandis que SFR conserve une logique plus cadrée avec des enveloppes de roaming et des services Box / Multi bien intégrés. Les forfaits réellement illimités sont rares sur le marché français notamment sans condition (abonnement box ou autre), mais Free entend, avec son forfait qu’il qualifie de révolution démocratiser cette formule.

Chez Orange, parmi les offres proposées, on peut trouver un forfait mobile à 500 Go sur son site web, mais qui ne correspond pas donc à un réel illimité en termes de data. Nous vous proposons donc un comparatif entre ces deux formules grand public proposées par Free et SFR. A noter, les informations saisies dans ce comparatif sont celles affichées par les opérateurs au 7 avril 2026 à 10h. Pour un comparatif mis à jour régulièrement, vous pouvez vous rendre sur notre page dédiée.

Critère Free Max SFR Offre Spéciale Illimité 5G+ Prix 29,99 €/mois, ou 19,99 €/mois pour les abonnés Freebox. Sans engagement. 39,99 €/mois, ou 31,99 €/mois pour les clients Box. Engagement 24 mois. Internet en France Internet illimité en 4G/5G/5G+ en France métropolitaine. Internet mobile illimité en 4G / 5G / 5G+ en France métropolitaine, avec 100 Go partageables via SFR Multi. Appels depuis la France Appels illimités en France métropolitaine, vers les mobiles d’Europe, Suisse, Andorre, États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine et DOM, et vers les fixes de 100 destinations. Appels illimités depuis la France vers les mobiles de France métropolitaine, d’Europe (UE, DOM, Monaco, Suisse, Andorre), des États-Unis, du Canada, de Chine et d’Israël. Appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations. SMS / MMS depuis la France SMS/MMS illimités en France métropolitaine et vers l’Europe, la Suisse, Andorre et les DOM. SMS/MMS illimités depuis la France vers la France métropolitaine, l’Europe (UE, DOM, Monaco, Suisse, Andorre), les États-Unis, le Canada, la Chine et Israël. Internet à l’étranger Internet illimité en 5G ou 4G dans plus de 135 destinations. 100 Go depuis l’Union européenne, les DOM, la Suisse et Andorre, puis 35 Go supplémentaires depuis 69 destinations dont les États-Unis/Canada, et certains pays dans l’Amérique centrale et du Sud, l’Asie du Sud-Est, l’Asie continentale et centrale, l’Océanie, le Moyen-Orient, l’Europe de l’Est et l’Afrique. Appels / SMS / MMS à l’étranger Appels, SMS et MMS illimités depuis plus de 65 destinations. Appels, SMS et MMS illimités depuis et vers l’Union européenne, les DOM, la Suisse et Andorre. Services inclus eSIM Watch incluse, compatibilité eSIM, et SIM/eSIM offerte pour les abonnés Freebox ou Box 5G dans la limite de 10 lignes. Free TV+ inclus (300 chaînes incluses)

mVPN SFR Multi /Multisurf permet jusqu’à 200 Go/mois sur une SIM additionnelle facturée 10 € à l’activation. SFR TV (130 chaînes incluses) SFR Cloud 1000 Go Les Plus Smartphone et Option Montre Connectée. Multisurf permet jusqu’à 200 Go/mois sur une SIM additionnelle facturée 10 € à l’activation.

Verdict : Free Max et son prix frappent fort

Free Max prend l’avantage sur un point très net : la data illimitée, en France comme à l’étranger, dans plus de 135 destinations. SFR, lui, reste plus structuré autour d’un usage international encadré avec 100 Go en Europe / DOM / Suisse / Andorre, puis 35 Go sur d’autres zones, mais il ajoute davantage de services annexes comme SFR TV, SFR Cloud ou Multisurf. En pratique, Free Max cible surtout les voyageurs intensifs et les très gros consommateurs de data, tandis que SFR s’adresse davantage à ceux qui veulent un forfait premium avec un ensemble de services plus large autour du mobile. Même si Free se débat aussi assez bien sur ce segment avec notamment mVPN et Free TV+ qui comprend bien plus de chaînes et est accessible sur davantage de supports.

Mais le coeur du comparatif est le prix. Avec un tarif bien moins élevé (10€ de moins pour un forfait seul, 12€ de moins pour les abonnés box) et une enveloppe de data plus avantageuse à l’étranger, le forfait Free Max est clairement plus intéressant. Cela dépendra évidemment de votre couverture réseau, comme pour tous les comparatifs mobiles

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox