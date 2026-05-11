Fuite de données : Bouygues Telecom confirme avoir encore été attaqué et envoie un mail pour alerter ses abonnés

Un pirate informatique est bel et bien parvenu à accéder à un outil interne utilisé par Bouygues Telecom pour les interventions fibre. L’opérateur a commencé à prévenir les clients concernés confirmant donc les craintes.

Après plusieurs rumeurs autour d’une possible fuite de données, Bouygues Telecom a officiellement confirmé avoir été victime d’une cyberattaque. L’opérateur a commencé à envoyer des mails d’alerte à certains abonnés concernés afin de les prévenir qu’une partie de leurs données personnelles a été compromise.

Selon les explications fournies par Bouygues Telecom dans son message adressé aux clients touchés, un pirate informatique serait parvenu à accéder à un outil interne utilisé pour la gestion des interventions liées à la fibre optique, confirmant ainsi les informations précédemment données par des hackers.

L’attaquant aurait ensuite exfiltré plusieurs informations personnelles présentes dans cet environnement. L’opérateur assure toutefois que les données bancaires et les mots de passe des comptes clients n’auraient pas été concernés par l’incident.

Quelles données ont été volées ?

Parmi les données potentiellement compromises figureraient le nom et le prénom, l’adresse postale complète, l’adresse e-mail, le numéro de téléphone et la date de naissance. En revanche, Bouygues Telecom affirme que les numéros de carte bancaire, les codes secrets ainsi que les mots de passe n’auraient pas été exposés lors de l’attaque.

Dans son mail d’alerte, l’opérateur met en garde ses clients contre d’éventuelles tentatives d’arnaque utilisant les informations dérobées. Avec ce type de données, des cybercriminels pourraient en effet tenter de lancer des campagnes de phishing très crédibles, par SMS, e-mail ou téléphone, en se faisant passer pour un conseiller ou un technicien de Bouygues Telecom.

L’opérateur recommande donc de redoubler de prudence face aux messages ou appels suspects et rappelle qu’il ne faut jamais communiquer d’informations sensibles par téléphone ou via des liens reçus par SMS ou mail.

Bouygues Telecom indique avoir détecté l’intrusion et pris des mesures immédiates pour limiter l’impact de l’attaque. Le compte à l’origine de la compromission aurait été désactivé rapidement et des renforcements de sécurité auraient été appliqués aux accès internes de l’entreprise.L’opérateur précise également avoir notifié la CNIL et déposé plainte auprès des autorités compétentes.

Cette nouvelle affaire intervient moins d’un an après une précédente cyberattaque majeure ayant touché Bouygues Telecom.À l’été 2025, un pirate était parvenu à récupérer les données personnelles de plusieurs millions de clients de l’opérateur, y compris des informations particulièrement sensibles comme des IBAN ou des données d’état civil.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox