Les nouveautés de la semaine chez Free : un beau cadeau pour la fin du mois, un changement chez Free Mobile…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Comme chaque dimanche, nous faisons un point sur les événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué un lancement, une évolution tarifaire, une mise à jour ou une annonce stratégique, c’est ici que vous retrouverez l’essentiel.

Nouveautés Free

La semaine a été marquée par une vaste opération de passage en clair des bouquets Arabia et Musumlan, bien qu’elle ait pris fin aujourd’hui. Plus d’infos…

Free lance une nouvelle formule pour son forfait Série Free, et ça ne va pas plaire à tout le monde. Plus d’infos…

Quelques heures après leur présentation officielle, les nouveaux Xiaomi 17T et 17T Pro arrivent déjà chez Free Mobile avec plusieurs remises, offres de remboursement et bonus reprise à la clé. Plus d’infos…

Freebox Pop, Ultra et mini 4K : Pluto TV ajoute gratuitement une chaîne thématique avec deux séries cultes. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC à récupérer simplement et gratuitement. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

“Allez partout, sauf chez Reef” : Free dévoile de nouveaux spots totalement absurdes pour vanter son forfait Free Max . Plus d’infos…

Alexa+ est désormais disponible en France, et inclus pour les abonnés avec Amazon Prime. Plus d’infos…

Le rachat de SFR par Orange, Free et Bouygues pourrait encore prendre du retard Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox