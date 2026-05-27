“Allez partout, sauf chez Reef” : Free dévoile de nouveaux spots totalement absurdes pour vanter son forfait Free Max

Free dévoile une nouvelle série de spots publicitaires autour de son forfait Free Max et de son faux concurrent Reef, avec des scènes absurdes tournées aux quatre coins du monde.

Free poursuit sa campagne autour de son nouveau forfait Free Max avec une nouvelle série de spots publicitaires mettant une fois encore en scène Reef, le faux opérateur concurrent devenu le symbole de la “mauvaise foi” face aux offres de Free. Cette fois, l’opérateur mise clairement sur l’usage du forfait à l’étranger et sur les 350 Go de data inclus dans plus de 110 destinations.

Dans ces nouvelles publicités, Reef tente de convaincre ses équipes que l’internet mobile en voyage est totalement superflu. Résultat : une succession de situations absurdes et volontairement caricaturales. À New York, la patronne de Reef refuse d’utiliser internet pour trouver un restaurant et préfère observer la ville avec un vieux télescope touristique, persuadée qu’“il n’y a pas besoin d’internet”. Dans un autre spot, l’équipe se retrouve devant des aurores boréales tandis que la dirigeante, totalement blasée, lâche simplement : “On dirait un fond d’écran d’ordi”.

Free pousse encore plus loin le concept avec plusieurs séquences volontairement ridicules. Sur une plage paradisiaque, les équipes de Reef sont incapables de déverrouiller le smartphone de leur patronne à cause de la crème solaire étalée sur son visage. Dans la jungle, tout le monde se perd faute d’utiliser le GPS. Lors d’une excursion pour observer des baleines, la présidente de Reef s’agace en demandant “Pourquoi poster ça sur ses réseaux ? Qui fait ça ?”. Même le Colisée n’échappe pas à son cynisme : “Qui voudrait voyager pour voir un truc tout cassé ?”, lance-t-elle devant le monument romain.

Nouvelles pubs Free/Reef – Forfait Free Max ! pic.twitter.com/hkJQ5Qsct0 — Tiino-X83 (@TiinoX83) May 26, 2026

Avec cette nouvelle campagne, Free conserve la recette qui avait déjà bien fonctionné lors des précédents spots Reef : tourner en dérision les limitations ou arguments de certains concurrents pour mettre en avant les usages modernes du mobile. L’opérateur cherche ici à valoriser l’un des principaux arguments du forfait Free Max : la possibilité d’utiliser massivement son enveloppe internet à l’étranger sans surcoût dans de nombreuses destinations.

Le slogan “Allez partout, sauf chez Reef” vient conclure cette nouvelle vague de publicités, dans laquelle Free continue de miser sur l’humour absurde et le décalage pour promouvoir son offre premium.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox