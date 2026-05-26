Free annonce la mise en clair de 14 chaînes pour ses abonnés Freebox

Free ouvre temporairement les portes de son bouquet Arabia Starter. Les abonnés Freebox peuvent désormais accéder gratuitement à ce pack de chaînes orienté divertissement, jeunesse et information du monde arabe, et ce pendant une semaine.

Nouvelle opération de gratuité chez Free. Du 25 au 31 mai, Free met ainsi en clair 14 chaînes habituellement proposées dans le pack Arabia Starter, normalement facturé à 2.99€/mois. Une opération découverte affichée directement sur l’Aktu Free, invitant les abonnés à explorer les contenus proposés sans surcoût pendant quelques jours. L’opération est directement active, sans manipulation nécessaire pour l’activer ou se désabonner.

Dans son message affiché à l’écran d’accueil, l’opérateur annonce vouloir faire découvrir « notre offre de cinéma et de séries pour toute la famille », sans oublier « l’info du monde arabe et des programmes pour les plus petits ». Pendant cette période promotionnelle, les abonnés peuvent retrouver des chaînes dédiées aux films, séries, musique ou encore aux programmes jeunesse. Voici la liste des chaînes concernées et leurs canaux :

Rotana Clip – canal 494 Rotana HD+ – canal 495 Rotana Music Channel – canal 497 Gulli Bil Arabi – canal 580 Rotana M+ – canal 668 Carthage+ – canal 675 Al Rawda – canal 677 Rotana Kids – canal 678 Majid – canal 679 Watania Djazairia – canal 682 Watania 2 – canal 683 Bahia TV – canal 684 Telvza TV – canal 685 Télé Maroc – canal 686

Avec ce type d’opération, Free continue de miser sur les mises en clair ponctuelles pour valoriser ses bouquets TV thématiques. L’objectif est double : faire découvrir des contenus parfois méconnus du grand public et pousser les abonnés intéressés à conserver ensuite l’option payante.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox