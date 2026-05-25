TF1 fait volte-face : l’émission culte Téléfoot finalement sauvée et maintenue à l’antenne

Contre toute attente, TF1 aurait finalement décidé de faire machine arrière. Annoncée comme condamnée il y a deux mois, l’émission Téléfoot devrait finalement continuer d’être diffusée chaque dimanche matin sur la Une.

En mars dernier, TF1 avait pourtant confirmé l’arrêt de son programme historique créé en 1977, avec une disparition programmée à l’issue de la saison 2025-2026. La chaîne expliquait alors vouloir remplacer Téléfoot par un nouveau magazine multisport afin de mettre davantage en avant d’autres disciplines comme le rugby, tout en réduisant les coûts liés aux droits de diffusion de la Ligue 1.

Mais selon les informations de L’Équipe publiées le 22 mai, le groupe audiovisuel a finalement changé de stratégie. TF1 serait désormais en passe de prolonger l’aventure Téléfoot dans sa forme actuelle, toujours le dimanche à 11h sur son antenne principale. Un nouveau contrat est actuellement en cours de finalisation avec LFP Media pour permettre à l’émission de continuer à diffuser des images du championnat de France.

La chaîne avait activé une clause lui permettant de sortir du précédent accord signé en 2024, estimé à environ 1 million d’euros par an. Après cette résiliation, de nouvelles discussions ont été engagées avec la Ligue afin de négocier un contrat réaménagé. TF1 devrait donc conserver quasiment la même formule qu’aujourd’hui.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox