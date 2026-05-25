Freebox coupée, ce mail très inquiétant envoyé par Free à un abonné qui n’avait “rien demandé” intrigue

Un abonné Freebox a reçu un étrange mail de Free l’avertissant qu’une demande d’“écrasement” de sa ligne avait été effectuée par un autre opérateur. Problème : il affirme n’avoir entrepris aucune démarche de résiliation ou de changement de FAI.

“Vos services Free seront bientôt indisponibles.” C’est le message particulièrement alarmant découvert par Antoine, un abonné Freebox, dans un mail envoyé par Free. L’opérateur y explique avoir reçu “une demande d’écrasement” de sa ligne de la part d’un autre opérateur, avec à la clé un risque de coupure d’Internet, de la télévision et de la téléphonie fixe.

Sur X, l’abonné a immédiatement partagé sa surprise : “Euh ? D’accord ? Je n’ai rien demandé ? Et ça provient bien d’une adresse mail de chez eux (Free) et tout les liens redirigent vers leur site officiel”. Le message a rapidement fait réagir de nombreux internautes, certains avançant l’hypothèse d’une erreur lors d’une souscription fibre dans le voisinage. Un scénario jugé plausible par plusieurs habitués des raccordements FTTH. L’utilisateur @yohanprody avance notamment une explication technique : “Il s’agit probablement d’un voisin qui a souscrit un abonnement internet avec juste son adresse sans le numéro du PTO.” Selon lui, l’opérateur aurait alors recherché manuellement le point de raccordement fibre correspondant au logement, mais se serait trompé de ligne : “L’opérateur recherche dans ce cas le PTO correspondant, mais il s’est sans doute trompé et a passé la commande sur votre PTO.”

Dans ce type de situation, une procédure de sécurité existe justement pour éviter qu’un abonné actif ne soit coupé par erreur. Free aurait ainsi reçu une notification d’écrasement de ligne avant de prévenir automatiquement son client. L’internaute conseille ainsi de réagir rapidement : “Vous devez contacter Free ASAP pour leur indiquer que vous n’êtes pas à l’origine de cette demande. Ils vont demander à l’opérateur d’infra de bloquer/annuler la commande qui a été faite sur votre PTO pour ne pas que vous soyez couper.”

Même si ce genre d’incident reste relativement rare, il peut survenir lors d’un changement d’opérateur fibre lorsque les informations techniques liées au logement sont incorrectes ou incomplètes. Free invite d’ailleurs explicitement l’abonné concerné à contacter rapidement le 3244 afin d’éviter une éventuelle interruption de service.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox