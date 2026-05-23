Canal+ augmente le prix de certaines offres, les abonnés sont prévenus par mail

Dans un mail envoyé ces derniers jours,Canal+ annonce à certains abonnés une augmentation de 2 euros par mois lors de la reconduction automatique de certaines offres avec engagement.

Canal+ avait prévenu en mars 2026 lors de la présentation de ses résultats annuels, il allait serrer la vis avec des hausses de prix ciblées. Force est de constater aujourd’hui que le groupe passe à l’action. Certains abonnés commencent à recevoir un mail annonçant une hausse tarifaire automatique à l’occasion du renouvellement de leur contrat.

Dans ce courrier envoyé mi-mai dont nous avons eu lecture grâce un clint concerné, Canal+ informe les abonnés à l’offre « Canal+ Sport Premium» avec Canal+ à la Demande, Apple TV et Paramount+ que leur abonnement sera reconduit automatiquement pour 12 mois supplémentaires, conformément aux conditions générales. Mais surtout, le groupe audiovisuel privé annonce une augmentation de « 2€/mois » du tarif hors promotion lors de cette reconduction. Canal+ justifie cette hausse par sa volonté de continuer à proposer « le meilleur des contenus » avec notamment « du cinéma ultra-récent », des « séries Création Originale CANAL+ » ou encore de « grands évènements sportifs ».

Le mail précise également plusieurs évolutions des conditions générales d’abonnement comme une mise à jour des règles relatives au partage de compte, une nouvelle liste de téléviseurs compatibles avec son application. Les abonnés qui ne souhaitent pas accepter cette reconduction avec hausse tarifaire peuvent résilier leur contrat avant la date limite indiquée dans le courrier reçu par mail ou disponible dans leur espace client.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox