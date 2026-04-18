Une chaîne TV iconique française va disparaître : clap de fin annoncé sur les box de Free, Orange, SFR et Bouygues

MCM disparaîtra le 30 juin prochaine. Avec cette fermeture, c’est une chaîne emblématique des années 90 et 2000 qui disparaît du paysage audiovisuel français, marquant un nouveau recul des chaînes thématiques musicales sur les box des opérateurs.

La fin de l’aventure a sonné pour un chaîne musicale iconique française après 37 d’existence et plusieurs grands chapitres de vie à son actif. Le groupe Groupe M6 a officialisé auprès de SCREEN +, l’arrêt de la chaîne MCM, qui cessera définitivement d’émettre le 30 juin 2026. Une disparition qui concernera donc l’ensemble des distributeurs comme Canal+ et les opérateurs Free, Orange SFR et Bouygues Telecom.

Lancée en 1989 sous le nom de Monte-Carlo Musique, MCM s’était imposée comme une référence de la musique à la télévision avant d’opérer un virage vers la pop culture. Malgré cette évolution, la chaîne n’aura finalement pas résisté aux mutations du marché audiovisuel et à la concurrence des plateformes numériques. Rachetée en 2019 par le groupe M6 lors de la reprise du pôle TV de Lagardère, MCM a donc multiplié les ajustements récents, entre évolution de sa programmation musicale vers la pop urbaine dès 2021, refonte de son habillage en 2024 et maintien in extremis en 2022 de sa distribution dans les offres Canal+ après un accord trouvé entre les groupes.

Chez Free, MCM est actuellement proposée sur le canal 87. Elle est incluse dans l’offre Freebox Pop avec TV by Canal, Révolution avec TV by Canal, Delta et Ultra, mais elle est aussi accessible à la carte pour 1,49 € par mois. En parallèle, l’opérateur distribue également sa petite soeur MCM Top sur le canal 271, une déclinaison musicale axée sur les hits, incluse cette fois pour l’ensemble des abonnés Freebox avec le service TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox