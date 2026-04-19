Scaleway : la filiale cloud d’Iliad intègre le cercle fermé des fournisseurs de l’UE et décroche un contrat stratégique

Le fournisseur cloud français franchit un cap stratégique à Bruxelles. Sélectionné dans le cadre du programme Cloud III, Scaleway fait désormais partie d’un cercle restreint d’acteurs habilités à accompagner les institutions européennes sur des projets sensibles, notamment autour du cloud public et de l’intelligence artificielle.

En pleine expansion européenne et rivé sur son objectif de devenir un hyperscaler européen, Scaleway peut aujourd’hui se féliciter d’être retenu par la Commission européenne parmi les quatre fournisseurs cloud sélectionnés dans le cadre du Dynamic Purchasing System Cloud III (DPS), un programme d’achat estimé à 180 millions d’euros sur une durée pouvant atteindre six ans. Celui-ci doit ainsi permettre aux institutions, organes et agences de l’UE d’accéder à des services cloud souverains, cette sélection intervient après une évaluation approfondie menée dans le cadre du Cloud Sovereignty Framework. « Cette sélection fait suite à une évaluation menée par la Commission européenne couvrant huit objectifs clés, répartis entre dimensions juridiques, opérationnelles et technologiques », est-il détaillé. Pour Bruxelles, il s’agit d’établir une grille de lecture commune dans un marché où la notion de souveraineté reste mouvante. Dans les faits, Scaleway intègre désormais un groupe très restreint d’acteurs autorisés à répondre aux besoins des institutions européennes. Le dispositif prévoit que les entités publiques lancent ensuite des « mini-compétitions ciblées » entre ces fournisseurs pour sélectionner les offres les plus adaptées, y compris pour des « charges de travail sensibles et critiques ».

Un cadre pensé pour la souveraineté et la résilience

Lancé en 2025 par la direction générale des services numériques de la Commission, Cloud III s’inscrit dans une logique de structuration du marché. « Conçu pour renforcer la résilience numérique de l’Europe, ce cadre repose sur une approche multi-cloud, avec un nombre limité de fournisseurs cloud souverains opérant en parallèle », précise le communiqué. L’objectif est double, à savoir éviter toute dépendance à un acteur unique et garantir des standards homogènes sur des infrastructures critiques.

Ce cadre introduit également des mécanismes de continuité d’activité “Il permet le déploiement d’environnements cloud pour des infrastructures critiques, y compris des systèmes sensibles, et prévoit des capacités de repli pour les infrastructures cloud ou on-premise existantes en cas de perturbation, assurant ainsi la continuité des services publics essentiels”.Dans ce contexte, Scaleway insiste sur son positionnement 100 % européen. « Entreprise détenue à 100 % par des capitaux européens, Scaleway est totalement protégée de toute ingérence extra-européenne, tout en garantissant une localisation des données exclusivement en Europe », met en avant l’entreprise. Elle souligne également que 100 % de ses équipes sont basées en Europe, y compris les fonctions de R&D ».

Le directeur général de Scaleway, Damien Lucas, insiste sur l’enjeu économique derrière cette sélection : « Aujourd’hui, pour chaque euro dépensé chez Scaleway, environ 68 centimes sont réinvestis dans l’économie européenne, contre environ 20 centimes lorsqu’on s’appuie sur des hyperscalers internationaux. Orienter les investissements vers des fournisseurs cloud véritablement européens contribue à renforcer les capacités locales et assure que la valeur, l’expertise et l’innovation restent ancrées en Europe. »

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox