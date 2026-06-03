Amazon enrichit Prime Video avec deux nouvelles chaînes gratuites

Amazon poursuit l’enrichissement de son catalogue de chaînes gratuites financées par la publicité. Prime Video accueille aujourd’hui deux nouvelles chaînes FAST via Amazon Channels : une chaîne entièrement consacrée à Mr Bean et une autre dédiée au cinéma avec Moviesphere by Lionsgate.

L’offre de télévision gratuite de Prime Video continue de s’étoffer. Amazon vient en effet d’ajouter deux nouvelles chaînes accessibles sans surcoût via Amazon Channels, son espace regroupant chaînes gratuites et abonnements premium directement intégrés à l’interface de Prime Video.

La première est entièrement dédiée à Mr Bean, le personnage culte incarné par Rowan Atkinson. Les spectateurs peuvent y retrouver en continu les épisodes de la célèbre série humoristique britannique, devenue un classique de la télévision dans de nombreux pays. La seconde nouveauté est Moviesphere by Lionsgate, une chaîne de cinéma proposée par le célèbre studio américain. Elle diffuse une sélection de films issus du catalogue Lionsgate dans un format linéaire accessible gratuitement, financé par la publicité.

Avec ces deux nouveaux ajouts, Amazon continue de développer sa stratégie autour des chaînes FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Ces chaînes gratuites financées par la publicité occupent une place de plus en plus importante au sein de Prime Video, aux côtés des contenus à la demande et des abonnements additionnels proposés via Amazon Channels. Amazon poursuit ainsi sa transformation de Prime Video en véritable plateforme d’agrégation audiovisuelle, mêlant contenus à la demande, chaînes premium et chaînes FAST accessibles gratuitement. Pour rappel, l’abonnement Amazon Prime est inclus pour les abonnés Freebox Ultra et Freebox Delta, tandis qu’il est offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox