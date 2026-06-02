Abonnés Freebox : une nouvelle TV OLED débarque en promo dans votre espace abonné

Avis aux abonnés Freebox : cette nouvelle TV Samsung OLED pourrait vous faire craquer.

Free continue d’enrichir sa boutique Samsung réservée aux abonnés Freebox avec l’arrivée d’un nouveau modèle OLED. Le Samsung 55S85H 2026 mise sur une dalle OLED de 55 pouces, une technologie appréciée pour ses noirs profonds, ses contrastes élevés et sa qualité d’image particulièrement adaptée aux films, séries et jeux vidéo.

Le téléviseur embarque également le processeur NQ4 AI Gen2, chargé d’améliorer automatiquement l’affichage grâce à des traitements assistés par intelligence artificielle. Samsung promet notamment une optimisation de la qualité d’image et du son en fonction du contenu visionné.

Les joueurs ne sont pas oubliés. Ce modèle est compatible 4K jusqu’à 120 Hz via ses quatre ports HDMI 2.1 et intègre les technologies G-Sync et FreeSync Premium Pro destinées à améliorer la fluidité et à réduire les déchirures d’image lors des sessions de jeu.

Autre fonctionnalité mise en avant par le constructeur : Vision AI Companion, un assistant intelligent permettant d’interagir avec le téléviseur et d’accéder à différentes informations ou fonctionnalités par commande vocale.

Dans la boutique Samsung de Free, ce téléviseur est affiché à 689 € (489 après remboursement), puis 36,99 €/mois pendant 30 mois. Samsung propose actuellement une offre de remboursement de 200 €, valable jusqu’au 23 juin 2026.

Ce modèle embarque nativement l’application Oqee permettant d’accéder aux chaînes incluses dans votre offre Freebox. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de Smart TV, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail. La boutique se trouve directement dans votre espace abonné Freebox, connectez-vous-y et cliquez sur “Télévision”, puis “Smart TV Samsung”.

A noter, certaines conditions doivent être remplies pour bénéficier de ces offres plutôt intéressantes. Tout d’abord, la plus logique, il faut disposer d’une carte bancaire pour régler le premier versement de la commande, les mensualités seront quant à elles prélevées sur votre facture. De plus, il est impossible de commander une Smart TV Samsung sur cette page si vous avez des impayés chez Free, là encore pas vraiment de surprise. Cependant, il reste une condition assez méconnue pour accéder à ce catalogue.

En effet, il est nécessaire d’être abonné Freebox depuis au moins 14 mois pour se voir proposer la section sur son espace abonné. Et ce de manière consécutive bien sûr, sans coupure. Ainsi, inutile de souscrire immédiatement à une box chez Free pour profiter de l’offre sur les Smart TV, à moins d’être prêt à patienter un peu plus d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox