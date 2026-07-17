Canal+ va lancer un nouveau plan de service avec des nouveautés en “haute qualité”

Canal+ va déployer une nouvelle “expérience simplifiée” permettant aux abonnés compatibles de profiter automatiquement de la meilleure qualité d’image disponible, Canal+ Foot débarque en 4K HDR, des chaînes disparaissent.

Après avoir annoncé une opération technique à ses abonnés, Canal+ vient de dévoiler le contenu de son plan de service qui sera déployé le 20 juillet sur l’ensemble de ses modes de réception : satellite, ADSL/Fibre, OTT et l’application Canal+.

La 4K HDR devient automatique

La principale nouveauté est l’arrivée de ce que Canal+ appelle l’« expérience simplifiée ». Concrètement, les abonnés n’auront plus à rechercher les versions 4K HDR des chaînes lorsque leur équipement est compatible. En zappant simplement sur une chaîne, le décodeur sélectionnera automatiquement le meilleur flux vidéo disponible. Ainsi, un abonné équipé d’un téléviseur compatible qui se rend sur Canal+ (canal 4) regardera directement la chaîne en 4K HDR. À défaut, le décodeur basculera automatiquement sur le flux HD. Cette fonctionnalité, déjà disponible depuis le mois de mars sur quelques chaînes en réception satellite, est désormais étendue à tous les équipements compatibles et à l’ensemble des modes de diffusion.

Canal+ précise que le réglage HDR du décodeur propose 3 positions : Auto, Activé, Désactivé.

“Voici ce que ça change pour vous : Auto (recommandé) : le téléviseur affiche le meilleur flux qu’il peut lire : HD, UHD SDR ou UHD HDR. Le décodeur analyse automatiquement le signal reçu (HD/UHD), la compatibilité de l’installation et restitue la meilleure qualité possible. C’est le réglage conseillé pour 99 % des usages.

: le téléviseur affiche le meilleur flux qu’il peut lire : HD, UHD SDR ou UHD HDR. Le décodeur analyse automatiquement le signal reçu (HD/UHD), la compatibilité de l’installation et restitue la meilleure qualité possible. C’est le réglage conseillé pour 99 % des usages. Activé (HDR forcé) : le décodeur force l’affichage HDR, même si le téléviseur n’est pas compatible. Conséquences : Sur un TV non HDR : écran noir ou image dégradée. Sur un TV 4K HDR : peut améliorer l’image si le rendu automatique est mauvais. À utiliser uniquement si l’image HDR automatique semble incorrecte.

: le décodeur force l’affichage HDR, même si le téléviseur n’est pas compatible. Conséquences : Désactivé (HD forcée) : le décodeur force la HD, même si la chaîne est disponible en HDR. Conséquences :

Les chaînes HD/HDR s’affichent en HD.

Les chaînes 100 % HDR (bloc 100) peuvent afficher un écran noir.

Utile si le téléviseur n’est pas 4K et que l’image UHD/HDR pose problème.”

Canal+ Foot rejoint les chaînes en 4K HDR

Le plan de service marque également le lancement de CANAL+ FOOT en 4K HDR. La chaîne sera accessible automatiquement en 4K HDR sur les équipements compatibles lorsqu’elle est sélectionnée aux canaux 11, 61 ou 101, selon la numérotation utilisée. France 2 bénéficie également de cette généralisation de la 4K HDR sur la majorité des équipements compatibles.

Comme attendu, Canal+ finalise également le retrait de deux chaînes qui avaient cessé d’émettre fin juin. Les chaînes Olympia TV et MCM disparaissent définitivement de la numérotation Canal+. Les panneaux indiquant qu’elles ne font plus partie des offres seront retirés en même temps que leurs emplacements dans la grille. En revanche, contrairement à ce que l’on pouvait imaginer, les numéros laissés vacants par TV Breizh, Ushuaïa TV et Histoire TV ne semblent pas réattribués lors de ce plan de service. Leur réorganisation pourrait donc intervenir ultérieurement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox