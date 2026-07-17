Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC offerts, creusez vous les méninges !

Entre puzzles inspirés de bandes dessinées, réflexion isométrique et salles d’évasion en solo ou en coopération, la sélection de jeux PC de la semaine met clairement les méninges à contribution.

Cette semaine, Luna (ex-Prime Gaming) propose l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer : une compilation de jeux d’énigmes au style noir, un puzzle isométrique contemplatif et une véritable académie dédiée aux escape rooms. Ces jeux sont comme d’habitude disponibles pour une durée limitée, mais une fois récupérés, vous les conservez indéfiniment, et pour rappel, Amazon Prime est inclus dans les offres Freebox Ultra et Freebox Delta, et offert pendant trois mois aux abonnés Freebox Pop et Freebox Ultra Essentiel.

Commençons avec FRAMED Collection (GOG). Cette compilation réunit les deux jeux d’énigmes FRAMED et FRAMED 2, dans lesquels vous modifiez le déroulement de l’histoire en réorganisant les cases d’une bande dessinée animée.

Chaque changement transforme le récit, provoquant aussi bien des situations cocasses que des échecs ou des évasions spectaculaires. Avec son esthétique inspirée des films noirs et ses animations dessinées à la main, la série propose une approche originale du puzzle narratif.

Enchaînons avec Poly Vita (Legacy Games). Ce jeu de réflexion isométrique vous fait accompagner Maya, une voyageuse perdue dans ses rêves, à la recherche des fragments de son âme.

À travers différents mondes, vous devrez résoudre des énigmes au tour par tour dans une ambiance apaisante, sans limite de temps, permettant de progresser à son propre rythme.

Et enfin, voici Escape Academy (Epic Games Store). Dans cette école pas comme les autres, vous suivez une formation pour devenir un véritable expert de l’évasion.

Le jeu propose plus d’une douzaine de salles d’escape game conçues par des spécialistes du genre, jouables en solo ou en coopération, en local comme en ligne. Entre piratage, énigmes, défis chronométrés et nouvelles épreuves ajoutées avec la mise à jour Le tournoi des casse-têtes, les occasions de mettre votre logique à l’épreuve ne manquent pas.

Comment récupérer ces jeux

Pour profiter de ces titres, il suffit de se rendre sur Prime Gaming et de les réclamer avec son compte Amazon Prime. À noter, pour Epic Games, il vous faudra lier votre compte à celui d’Amazon, tandis que pour GOG et Legacy Games, un code vous sera fourni à activer sur le launcher correspondant.

Une fois récupérés, les jeux restent accessibles dans votre bibliothèque via la plateforme associée.

Pour les abonnés Freebox, l’accès à ces avantages est simple : il suffit d’activer Amazon Prime depuis son espace abonné lorsque celui-ci est inclus dans l’offre. Vous pourrez alors récupérer les jeux proposés régulièrement par Prime Gaming, à condition de les ajouter à votre bibliothèque avant la date limite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox