Free envoie un mail à de nombreux abonnés Freebox pour leur offrir HBO Max et l’option sport avec Eurosport 1 et 2

L’opérateur relance une campagne promotionnelle auprès de nombreux abonnés Freebox. Plusieurs clients ont reçu ces derniers jours un e-mail leur permettant de profiter gratuitement pendant un mois de HBO Max Basic avec publicité et de l’option Sport, sans engagement.

Free remet le couvert sur la table des promotions. De nombreux abonnés Freebox reçoivent actuellement un un courriel leur proposant un mois offert à HBO Max Basic avec publicité, accompagné de l’option Sport avec Eurosport 1 et 2. Selon nos constatations, cette campagne concerne notamment des abonnés Freebox Pop, Freebox Révolution, Révolution Light et Freebox Ultra, même si tous les clients ne sont pas forcément ciblés. Les conditions précisées dans l’e-mail indiquent qu’elle est réservée aux abonnés Freebox destinataires du courriel et ayant reçu un code ou un lien d’activation. Celle-ci doit être réalisée dans les deux mois suivant la réception de l’e-mail, l’offre étant valable jusqu’au 16 septembre 2026.

Après activation, les abonnés bénéficieront ainsi d’un accès gratuit pendant un mois, mais une fois cette période terminée, l’abonnement sera facturé 11,99 €/mois, sans engagement, sauf résiliation. Free avait déjà lancé des opérations similaires en novembre 2025, puis en février et avril 2026. Cette nouvelle vague confirme que l’opérateur continue de s’appuyer sur des campagnes ciblées pour promouvoir le service de streaming de Warner Bros. Discovery.

Le courriel met notamment en avant le retour de House of the Dragon, dont la nouvelle saison est désormais disponible sur HBO Max. Il souligne également la richesse du catalogue, avec des productions HBO Original, la saga Harry Potter, des nouveautés comme Proud ainsi que les contenus proposés via l’option Sport. Le service est ensuite accessible sur les différents équipements compatibles, qu’il s’agisse du Player TV Free, Player Révolution, d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur ou d’une télévision connectée. HBO Max Basic avec publicité permet par ailleurs de regarder les programmes sur deux écrans simultanément en qualité Full HD.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox