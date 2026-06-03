La TV de SFR s’étoffe avec de nouvelles chaînes 4K et des services de replay

SFR vient de mettre à jour son plan de services TV avec plusieurs nouveautés. Parmi elles, l’arrivée de deux chaînes en 4K, dont Ligue 1+ UHD, jusqu’ici disponible exclusivement chez Orange.

Les abonnés SFR bénéficient depuis aujourd’hui de plusieurs nouveautés dans leur offre TV. L’opérateur a mis à jour son plan de services en ajoutant notamment deux nouvelles chaînes diffusées en 4K, dont Ligue 1+ UHD, qui était jusqu’à présent proposée en exclusivité chez Orange. SFR poursuit l’enrichissement de son bouquet TV avec l’arrivée de plusieurs nouvelles chaînes et services à la demande. La principale nouveauté concerne l’ajout de deux chaînes en ultra haute définition : M6 4K et Ligue 1+ UHD.

L’arrivée de Ligue 1+ UHD est particulièrement notable. Jusqu’à présent, cette version 4K de la chaîne consacrée au championnat de France était réservée aux abonnés Orange. Son intégration dans l’univers TV de SFR marque donc la fin de cette exclusivité et permet à davantage d’abonnés de profiter des rencontres diffusées en ultra haute définition, à condition de disposer d’un équipement compatible.

De son côté, M6 4K rejoint également l’offre TV de l’opérateur, permettant d’accéder aux programmes de la chaîne dans une qualité d’image améliorée lorsque les contenus sont proposés dans ce format. En parallèle, SFR ajoute également Brut à son plan de services. Déjà bien connue sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques, la marque média dispose désormais d’une présence supplémentaire dans l’univers TV de l’opérateur.

Cette mise à jour ne se limite pas aux chaînes en direct. SFR enrichit également son offre de télévision de rattrapage avec l’arrivée de trois nouveaux services à la demande :

Chasse & Pêche à la demande

Ciné Western+ Replay

Drive-In Movie Channel à la demande

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox