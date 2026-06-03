La LFP s’oppose à l’obligation d’un match en clair et craint une chute des droits TV

La Ligue de Football Professionnel estime que le texte actuellement examiné à l’Assemblée nationale menace directement les revenus des clubs, la gouvernance du football professionnel et la lutte contre le piratage. Son conseil d’administration demande une révision en profondeur du projet.

Réuni en conseil d’administration, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a adopté à l’unanimité une résolution rejetant la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel, actuellement en discussion au Parlement. L’instance juge que plusieurs dispositions du texte risquent de fragiliser durablement l’économie du football professionnel français.

Premier point de crispation : l’obligation de diffuser un match en clair. Selon la LFP, cette mesure pourrait réduire la valeur des droits audiovisuels lors des prochains appels d’offres. Alors que les revenus liés à la diffusion constituent une ressource essentielle pour les clubs, la Ligue estime qu’une telle obligation créerait de l’incertitude dans un marché déjà confronté à de nombreuses difficultés.

La LFP critique également l’absence de mesures concrètes contre le piratage IPTV, qu’elle considère comme la principale menace pesant aujourd’hui sur les revenus du football professionnel. L’organisation évoque près de neuf millions d’accès illicites en circulation en France et regrette que le texte ne propose pas de réponse opérationnelle face à ce phénomène.

Autre sujet de préoccupation : la redistribution des recettes issues des paris sportifs. Selon la Ligue, le transfert de ces revenus vers la Fédération Française de Football (FFF) entraînerait une perte financière importante pour les clubs professionnels, alors même que nombre d’entre eux évoluent dans un contexte économique tendu.

La gouvernance du football professionnel constitue également un point de désaccord majeur. La LFP estime que la réforme envisagée réduirait fortement le poids des clubs professionnels dans les instances décisionnelles. Selon elle, leur représentation pourrait être ramenée à seulement 25 %, ce qui limiterait leur capacité à piloter leur propre développement et s’éloignerait des modèles en vigueur dans d’autres grands championnats internationaux.

Enfin, l’instance s’inquiète de l’introduction de nouveaux mécanismes de consultation des supporters. Si elle reconnaît l’importance du dialogue avec les fans, elle considère que les obligations prévues par le texte risquent de complexifier davantage les processus de décision sans répondre aux enjeux économiques et structurels du football français.

Face à ces différentes réserves, la LFP appelle les parlementaires à revoir en profondeur la proposition de loi. Elle affirme rester disponible pour participer aux discussions et contribuer à l’élaboration d’un cadre qu’elle juge plus adapté aux réalités économiques du football professionnel.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox