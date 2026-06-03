Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : Free lance sa solution miracle pour les pannes, des forfaits débridés…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

2 juin 2022 : Free propose enfin une box en back-up pour les pannes

Les pannes d’internet, cela arrive en ville mais aussi dans les campagnes. Parfois, les abonnés sont privés de connexion pendant plusieurs jours voire des semaines. En guise de solution de secours, Orange, SFR et Bouygues Telecom proposaient déjà des box 4G nomades ou clés 4G en cas d’incident important sur la ligne de leurs abonnés. Du côté de Free aucun prêt d’équipement permettant de créer un réseau wifi chez soi en utilisant le réseau mobile 3G/4G, jusqu’aux alentours du 2 juin 2022. C’est en effet à cette date qu’on a appris que certains abonnés desservis par Free Proxi se voyaient proposer la box 4G de l’opérateur comme solution de back-up lors de pannes. Depuis, la solution s’est étendue et Free propose même un back-up dédié.

2 juin 2023 : les abonnés box et mobile peuvent résilier en trois clics

Fini l’obligation d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception ou de passer des heures au téléphone avec un service client qui parfois rend la tâche difficile. Depuis le 1er juin 2023, une nouvelle obligation impose aux professionnels la mise en place d’une procédure en quelques clics pour résilier son abonnement sur un site internet. Les opérateurs télécoms sont donc concernés. Après avoir mis en place un accès pas très visible pour ses abonnés Freebox le jour même, le lendemain, c’était au tour de Free Mobile de se conformer à la loi.

3 juin 1880 : Graham Bell fait passer le son par la lumière

Un lointain ancêtre de la Li-Fi, cette technologie qui fait passer les ondes internet par la lumière. Ce “photophone” que l’on doit à Graham Bell, inauguré le 3 juin 1880 fonctionne de cette manière :

La voix, amplifiée par un microphone, fait vibrer un miroir qui réfléchit la lumière du soleil. Quelque 200 mètres plus loin, un second miroir capte cette lumière pour activer un cristal de sélénium et reproduire le son voulu. Une technologie qui a cependant été assez vite abandonnée, puisque la transmission pouvait assez vite être coupée par n’importe quel obstacle.

Ici un schéma de l’émetteur du photophone

3 juin 2019: Orange, premier opérateur français à proposer l’eSIM sur smartphone

Une nouveauté dans l’Hexagone qui aura mis un peu de temps à arriver. Les abonnés Orange et Sosh ont en effet été les premiers à pouvoir utiliser l’eSIM sur certains iPhone dès le 3 juin 2019. Cette fonctionnalité était bien sûr limitée aux iPhone compatibles. Bouygues Telecom et SFR suivront, puis Free qui au départ n’était pas fan de la technologie finira par la proposer.

7 juin 2013 : le VDSL2 pour tous les Freenautes

Quatre jours avant l’annonce de la Crystal, Free a fait cadeau à ses abonnés de la nouvelle technologie VDSL2 permettant un débit plus rapide. Le cadeau a mis plus de temps à arriver chez certains, puisque le 7 juin 2013, ce sont les abonnés présents en Dordogne et en Gironde (dont la ligne est éligible bien sûr) qui en ont tout d’abord pu en bénéficier. Pour rappel, la VDSL2 permettait d’atteindre 90 Mbits/s en download et 25 Mbits/s en upload. Il s’agissait là d’une première, Free proposant cette technologie sans surcoût.

7 juin 2018 : la fin de certaines limites pour les forfaits mobiles

L’Arcep a pris les choses en main le 07 juin 2018 pour autoriser plus de souplesse dans les usages des cartes SIM. Le 7 juin 2018, le régulateur a en effet levé les restrictions qui pouvaient être imposées sur certains forfaits mobiles, notamment sur l’utilisation du mode modem permettant de partager la connexion de son forfait mobile. Un changement qui a eu assez peu d’impact, si ce n’est pour les abonnés au forfait SFR Premium internet illimité de l’époque, où l’utilisation était limitée à 100 Go/mois en partage de connexion. Mais ce n’est pas la seule barrière, puisque les opérateurs devaient, dès l’automne suivant, autoriser l’utilisation de leurs offres mobiles sur d’autres terminaux, notamment les tablettes, les cartes 4G ou les 4G box par exemple.

7 juin 2022 : la Freebox Delta accueille le WiFi 6E

Après Bouygues Telecom et Orange, Free dégaine le WiFi 6E en déployant une nouvelle version hardware du serveur de sa Freebox Delta compatible avec cette norme le 7 juin 2022. Si l’offre n’est plus commercialisée, l’opérateur promettait alors que le WiFi 6E permet aux abonnés fibre Freebox Delta équipés d’appareils compatibles d’atteindre des débits descendants allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit des débits jusqu’à 3 fois plus rapides qu’en Wi-Fi 5.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox