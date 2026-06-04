B&You passe à l’offensive avec un forfait incluant beIN Sports à moins de 20 €/mois

À l’occasion de son quinzième anniversaire, B&You lance une nouvelle formule sans engagement combinant un généreux forfait mobile 5G et l’accès à beIN Sports. Une manière pour la marque de Bouygues Telecom de marquer le coup en enrichissant son offre avec un service particulièrement prisé des amateurs de sport.

Quinze ans après son lancement, B&You continue de faire évoluer sa recette. La marque 100 % digitale de Bouygues Telecom annonce le lancement du B&You Pack beIN Sports, une nouvelle offre qui associe un forfait mobile 5G à l’accès aux chaînes et contenus du groupe sportif. Proposée à 19,99 €/mois sans engagement, cette formule inclut 170 Go de data en 5G en France métropolitaine, ainsi que les appels et SMS illimités. Les abonnés bénéficient également de 40 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM.

La principale nouveauté réside dans l’intégration directe de beIN Sports. Les clients peuvent ainsi accéder aux compétitions diffusées par la chaîne via l’application b.tv, sans avoir à souscrire un abonnement supplémentaire. Le service est accessible sur smartphone mais aussi sur d’autres écrans compatibles grâce à l’écosystème de Bouygues Telecom.

L’opérateur met notamment en avant la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026, dont l’intégralité des rencontres sera diffusée sur beIN Sports. Avec cette offre, B&You cherche à séduire les passionnés de sport en regroupant connectivité mobile et contenus sportifs au sein d’un même abonnement.

Disponible à partir du 4 juin 2026, le B&You Pack beIN Sports est réservé aux nouvelles souscriptions réalisées sur le site de Bouygues Telecom pour l’ouverture d’une nouvelle ligne. La carte SIM et les frais d’activation sont facturés 1 euro chacun, tandis que les frais de résiliation s’élèvent à 5 euros.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox