Orange lance enfin son répéteur Wi-Fi 7 et met fin à un retard face à Free, SFR et Bouygues Telecom

Plus d’un an après l’arrivée du Wi-Fi 7 sur ses dernières Livebox, Orange complète enfin son écosystème avec un répéteur compatible. Une évolution attendue qui permet à l’opérateur de combler un retard devenu difficile à justifier face à ses concurrents, après plusieurs essais et indices.

Orange annonce la commercialisation de son nouveau répéteur Wi-Fi 7, disponible à partir du 8 juin. L’équipement vient compléter les Livebox S et Livebox 7 de seconde génération, déjà compatibles avec cette norme depuis 2025.

Jusqu’à présent, les abonnés souhaitant étendre la couverture Wi-Fi de leur logement devaient utiliser un répéteur limité au Wi-Fi 6. Une situation paradoxale puisque les appareils connectés au répéteur perdaient alors les avantages du Wi-Fi 7 proposés par la box. Avec cette nouvelle génération de répéteur, Orange harmonise enfin son offre et rejoint Free, SFR et Bouygues Telecom, qui proposent déjà des équipements similaires depuis plusieurs mois.

Un répéteur pensé pour prolonger le Wi-Fi 7 dans toute la maison

Comme ses dernières Livebox, le nouveau répéteur d’Orange repose sur une architecture Wi-Fi 7 bi-bande, sans prise en charge de la bande des 6 GHz. L’équipement utilise ainsi les fréquences 5 GHz et 2,4 GHz pour assurer la couverture du domicile. Orange met notamment en avant les améliorations apportées par le Wi-Fi 7 en matière de débits, de latence et de stabilité. Le répéteur bénéficie également d’un fonctionnement en réseau maillé (Mesh), permettant aux appareils de passer automatiquement d’un point d’accès à l’autre sans interruption de connexion.

Côté connectique, le boîtier dispose de deux ports Ethernet, dont un port 2,5 Gbit/s, destiné aux équipements nécessitant une connexion filaire rapide comme un PC, une console de jeux ou un NAS. L’appareil tourne également sous PurplOS, le nouvel OS de l’opérateur.

Inclus avec certaines offres Livebox

Le répéteur Wi-Fi 7 sera proposé sans surcoût aux abonnés des offres Livebox Up et Livebox Max, sous réserve des frais de mise en service habituels. Les clients de l’offre Livebox Max pourront même disposer de jusqu’à trois répéteurs pour couvrir les logements les plus vastes.

Les abonnés aux offres d’entrée de gamme ainsi que les clients Sosh Fibre équipés d’une Livebox S pourront également en profiter, mais via un achat facturé 109 euros.Cette arrivée permet à Orange de mettre fin à l’une des principales incohérences de sa gamme fibre. Désormais, les abonnés équipés d’une Livebox compatible pourront bénéficier du Wi-Fi 7 non seulement au niveau de leur box, mais également dans les pièces couvertes par les répéteurs, comme c’est déjà le cas chez les autres grands opérateurs français.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox