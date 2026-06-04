Bouygues Telecom teste une nouvelle fonctionnalité sur sa TV grâce à l’IA

Bouygues Telecom enrichit son service TV avec une nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle. L’opérateur permet désormais de traduire automatiquement les sous-titres de certaines chaînes en plusieurs langues directement depuis son décodeur TV.

L’intelligence artificielle continue de trouver de nouveaux usages dans les services télécoms. Après avoir intégré l’IA pour améliorer la qualité de l’image sur sa plateforme TV, Bouygues Telecom annonce le lancement d’un système de traduction automatique des sous-titres en direct sur son service télévisuel.

Cette nouveauté repose sur les sous-titres déjà présents sur les programmes. Lorsqu’une chaîne diffuse des sous-titres destinés aux personnes sourdes ou malentendantes, le décodeur TV de l’opérateur peut désormais les traduire automatiquement grâce à l’IA. Le traitement est effectué localement sur le décodeur b.tv, sans nécessiter d’application supplémentaire.

Cinq langues disponibles au lancement

Dans un premier temps, la fonctionnalité permet de traduire les sous-titres en anglais, espagnol, portugais, arabe et mandarin. Bouygues Telecom précise que cette liste pourrait évoluer à l’issue de la phase de test actuellement en cours.

L’activation s’effectue directement depuis les paramètres de la chaîne regardée. Il suffit de se rendre dans le menu « Langue et sous-titres » puis de sélectionner la langue souhaitée. Les sous-titres générés par intelligence artificielle sont signalés par un indicateur spécifique afin de les distinguer des sous-titres d’origine.

Bouygues Telecom présente cette nouveauté comme un moyen d’améliorer l’accessibilité des programmes télévisés. L’opérateur estime que ce service peut être utile aux personnes ne maîtrisant pas parfaitement le français, aux expatriés vivant en France ou encore aux utilisateurs souhaitant apprendre une langue étrangère tout en regardant la télévision.

Cette solution ne crée toutefois pas encore de sous-titres lorsqu’ils sont absents. Elle s’appuie exclusivement sur les sous-titres déjà fournis par les chaînes. Pour rappel, la réglementation impose aux principales chaînes françaises de sous-titrer la quasi-totalité de leurs programmes, avec certaines exceptions prévues pour des contenus spécifiques comme les chansons, les bandes-annonces ou le téléachat.

Avec cette initiative, Bouygues Telecom devient l’un des premiers opérateurs français à exploiter l’intelligence artificielle pour proposer une traduction automatique des sous-titres directement sur son service TV, ouvrant la voie à de nouveaux usages autour de l’accessibilité et de la personnalisation des contenus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox