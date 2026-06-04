Une nouvelle promo immédiate sur une Smart TV spéciale dans la boutique réservée aux abonnés Freebox

Le téléviseur connecté qui se transforme en tableau lorsqu’il est en veille bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 100 euros dans la boutique Samsung réservée aux abonnés Freebox.

Samsung relance une opération promotionnelle sur l’un de ses téléviseurs les plus atypiques dans la boutique accessible aux abonnés Freebox. La marque propose actuellement une réduction immédiate de 100 euros sur sa TV The Frame QLED 2025 TQ55LS03, une offre valable jusqu’au 23 juin 2026.

Seule la version 55 pouces (138 cm) est proposée dans cette promotion. Fidèle au concept qui a fait le succès de la gamme The Frame, ce modèle se distingue par son design pensé pour s’intégrer dans la décoration intérieure. Lorsqu’il n’est pas utilisé pour regarder la télévision, il peut afficher des œuvres d’art grâce à son Mode Art, donnant l’apparence d’un véritable cadre accroché au mur.

Samsung met également en avant son écran certifié sans reflet, conçu pour améliorer la visibilité même dans les pièces très lumineuses. Ce modèle embarque par ailleurs des fonctionnalités d’intelligence artificielle ainsi qu’une dalle QLED 4K. Comme les autres téléviseurs commercialisés dans cette boutique, il intègre nativement l’application Free TV, permettant d’accéder directement aux chaînes incluses dans son offre Freebox sans équipement supplémentaire.

Après application de la remise, le téléviseur est proposé à 239 euros à la commande, puis 21,99 euros par mois pendant 30 mois. Comme pour les autres modèles disponibles dans la boutique, il reste possible à tout moment de solder le financement en une seule fois afin de mettre fin aux mensualités.

D’autres promotions similaires sont proposées sur divers modèles. Tous les téléviseurs commercialisés dans la boutique disposent de Free TV pré-installée pour bénéficier des chaînes incluses dans votre offre Freebox directement sur votre Smart TV. Pour en savoir plus sur la possibilité d’accéder à cette boutique de téléviseurs Samsung, nous avons réalisé un tutoriel vidéo vous expliquant tout en détail.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox