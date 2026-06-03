Après les promotions trompeuses, SHEIN de nouveau sanctionné en France

La plateforme de fast fashion SHEIN fait de nouveau l’objet de sanctions en France. La DGCCRF annonce avoir infligé plus de 22,4 millions d’euros d’amendes à deux sociétés du groupe pour plusieurs manquements liés au droit de la consommation et à l’information environnementale des produits vendus sur son site.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé avoir sanctionné deux sociétés liées à SHEIN à l’issue d’enquêtes menées en 2025 sur le site français de la plateforme de commerce en ligne. Au total, les amendes prononcées dépassent 22,4 millions d’euros. Elles concernent d’une part le vendeur des produits commercialisés sous la marque SHEIN et d’autre part la société exploitant le site internet fr.shein.com.

Plus de 5,7 millions d’euros pour le non-respect du droit de rétractation et des obligations environnementales

La société Infinite Styles Ecommerce Co Limited (ISEL), qui commercialise les produits SHEIN sur le marché français, a été sanctionnée à hauteur de 5 764 500 euros.

Selon la DGCCRF, l’enquête a mis en évidence plusieurs manquements. L’administration reproche notamment à l’entreprise de ne pas avoir respecté les règles encadrant le droit de rétractation, qui permettent normalement aux consommateurs d’annuler un achat dans les conditions prévues par la loi.

Les enquêteurs ont également constaté l’absence d’informations environnementales obligatoires sur certains produits textiles. Parmi les éléments concernés figurent les données relatives à la traçabilité des produits ainsi que l’information sur la présence de microfibres plastiques pour les vêtements contenant plus de 50 % de fibres synthétiques.

Cette mention, destinée à informer les consommateurs des impacts potentiels sur l’environnement lors du lavage des vêtements, doit pourtant être affichée conformément aux dispositions du code de l’environnement.

Une sanction de plus de 16,7 millions d’euros pour les confirmations de commande

La seconde sanction vise Infinite Styles Services Co Limited (ISSL), société exploitant le site français de SHEIN.

La DGCCRF lui reproche d’avoir envoyé aux consommateurs des confirmations de commande ne respectant pas les exigences du code de la consommation. L’amende prononcée atteint 16 733 190 euros.

Selon l’administration, plusieurs informations obligatoires étaient absentes des confirmations transmises après achat. Parmi elles figurent notamment :

Le prix du produit acheté

La date ou le délai de livraison

Les coordonnées et l’identité du vendeur

Les informations sur les garanties légales

Les modalités de recours à un médiateur

Les informations relatives au droit de rétractation ainsi que le formulaire permettant de l’exercer

Pour la DGCCRF, ces informations sont essentielles afin que les consommateurs puissent faire valoir leurs droits en cas de litige, de demande de remboursement ou d’annulation de commande.

Cette nouvelle sanction intervient alors que SHEIN fait régulièrement l’objet de contrôles et d’enquêtes en France et en Europe concernant ses pratiques commerciales, l’information des consommateurs ou encore son impact environnemental. La plateforme avait également été menacée d’être bloquée en France suite au scandale des poupées se trouvant sur son site.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox